Primátor Žiaru Antal vstupuje do strany Most-Híd. Hovorí o dôvodoch

Peter Antal bude po novom pôsobiť v parlamente ako člen strany Most-Híd.

29. máj 2018 o 17:23 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal a zároveň poslanec Národnej rady SR vstupuje do strany Most-Híd.

Do parlamentu sa pred časom dostal na kandidátke tejto strany ako náhradník za Gabriela Csicsaia, ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva. Pre členstvo sa však Antal rozhodol až teraz.

Problémy regiónov rieši v parlamente

„Rok a pol som v parlamente za Most a táto strana mi dáva dostatok priestoru, aby som presadzoval legislatívne návrhy, ktoré podávam a vo väčšine prípadov aj prechádzajú. Oceňujem tiež, že pri každej závažnejšej otázke rozhoduje spoločný orgán a nie je to o rozhodnutí jedného človeka,“ zdôvodnil svoj krok Antal s dôvetkom, že Most-Híd považuje aj preto za štandardnú stranu typickú pre parlamentnú demokraciu.

Na otázku, či vstup do Mostu pre Antala bude znamenať konkrétnu funkciu v rámci štruktúr strany, reagoval: „Nejaké funkcie neriešim. Ako člen strany chcem pracovať najmä pre regióny. Budem sa snažiť aj ďalej spájať regionálnu politiku s parlamentnou, prenášať hore problémy obcí a miest a presadzovať zákony, ktoré ich pomôžu riešiť,“ reagoval.

Už dnes pri návrhoch zmien legislatívy využíva svoje skúsenosti zo samosprávy.

Za Most aj ako kandidát na primátora

„Získali sme dvoch úspešných primátorov,“ povedal dnes predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Okrem Antala totiž ohlásil vstup do strany aj Andrej Hrnčiar, primátor Martina.

Žiarsky primátor tvrdí, že s predsedom strany Bugárom má veľmi dobrý vzťah. „Dokáže sa spýtať na názor pri veciach, ktoré sa prerokovávajú, čo si myslím, že nie je štandardné pri ostatných stranách. Túto voľnú ruku a podporu mojich návrhov oceňujem,“ povedal Antal.

Pre MyZiar.sk tiež potvrdil, že v jesenných komunálnych voľbách sa bude o primátorské kreslo uchádzať práve ako stranícky kandidát. „Bolo by to nemiestne, keby som sa pri komunálnych voľbách tváril, že nemám so stranou Most nič spoločné,“ odpovedal na našu otázku.

V posledných primátorských voľbách pritom kandidoval ako nezávislý.