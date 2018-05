Športové talenty: Mladá bežkyňa na lyžiach Roglová má za sebou najúspešnejšiu sezónu

Šachistka, bežkyňa na lyžiach, futbalista a karatistka. V našom kraji rastú budúce športové hviezdy.

30. máj 2018 o 15:11 Stanislav Černák, Jozef Mikuš, Viktor Háber

Zľava Marek Belko, Petra Jenčová, Stella Sáňková a Laura Roglová(Zdroj: Koláž MY)

Začiatkom mája sme na našich športových stranách priniesli príbehy štyroch mladých ľudí, z ktorých vyrastajú nádejní športovci. Pre veľký úspech vám prinášame ďalšiu štvoricu mladých športových talentov. Možno o nich budeme jedného dňa písať ako o najúspešnejších športovcoch vo svojom odvetví.

Najúspešnejšia sezóna

ŽIAR N. HRONOM/KREMNICA. Medzi veľké talenty z nášho kraja patrí aj 13-ročná bežkyňa na lyžiach Laura Roglová. Uplynulá sezóna bola jej životnou. Pod vedením trénera Jozef Brünna sa stala žiackou majsterkou Slovenska a navyše sa stala celkovou a suverénnou víťazkou Slovenského pohára, keď uspela na všetkých 14 podujatiach!

„K bežeckému lyžovaniu ma priviedli rodičia,“ prezradila talentovaná bežecká lyžiarka z klubu MKL Kremnica. Všetko však mohlo byť inak, v úvode ju veľmi bežecké lyžovanie nebavilo. „Zo začiatku ma to vôbec nebavilo, bola som presvedčená, že tento šport určite robiť nebudem. Avšak postupne ma bežecké lyžovanie začalo baviť čoraz viac. A baví ma doteraz,“ doplnila.

Práve uplynulú sezónu považuje rodáčka zo Žiaru nad Hronom žijúca v Kremnici za svoju najúspešnejšiu. A nebojí sa snívať. „Chcela by som sa dostať na mládežnícku olympiádu a ak sa mi bude dariť, veľmi rada by som sa dostala aj na zimné olympijské hry,“ netajila talentovaná športovkyňa.

V súčasnosti absolvuje so svojím trénerom letnú prípravu na suchu. „Chodíme behať, chodíme do posilňovne, na kolieskové lyže,“ vysvetlila, ako prebieha príprava v lete. Na Roglovú čaká v lete aj Slovenský pohár na kolieskových lyžiach, do ktorého spadajú štyri preteky.

Výrazný šachový talent spod Poľany

DETVA. V Detve vyrastá neuveriteľný šachový talent, 16-ročná Stella Sáňková. Iba nedávno sa stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska v Liptovskom Mikuláši v kategórii dievčat do 16 rokov a aj v kategórii junioriek do 20 rokov.