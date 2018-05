Mladého medveďa videli na ceste neďaleko obce

Medvede sa síce v Kremnických vrchoch vyskytujú, no jeden z nich dopoludnia na ceste neďaleko obce prekvapil.

31. máj 2018 o 9:57 Ivana Zigová

NEVOĽNÉ. Video medvieďaťa prebiehajúceho cez cestu približne dvesto metrov pod obcou Nevoľné smerom na Kremnicu zverejnil prekvapený vodič, ktorý tadiaľ prechádzal v dopoludňajších hodinách.

V Kremnických vrchoch sú na medvede miestni zvyknutí, na ceste ich však počas dňa bežne nestretávajú.

"Žijeme v podstate v prírode, takže tu s tým treba počítať. Hore nad cestou je medvedí brloh, vieme o ňom. Je ale pravda, že v týchto teplotách a najmä cez deň - dopoludnia, som na mieste medvede nevidel," zareagoval na video a fotografiu starosta obce Nevoľné Štefan Henžel. Doplnil, že z minulosti si pamätá prípad, keď medveď prebehol popred autobus, bolo to však v inom ročnom období.

Uvažuje, že medvieďa sa vybralo k potoku za vodou. "Je to zrejme ich migračná trasa," zauvažoval. Miestnym obyvateľom pre istotu odkázal, nech sú ostražití. "Keď je tam mláďa, matka nebude ďaleko. Určite by som sa v takomto prípade viac nepribližoval, mohlo by to byť nebezpečné," poznamenal.