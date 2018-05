Adam Hudec majstrom Slovenska v karate

V Košiciach sa konali majstrovstvá Slovenskej republiky detí a žiakov do 13 rokov v karate.

31. máj 2018 o 16:20 (sč)

KOŠICE. Na toto vrcholné športové podujatie si postup zo Slovenského pohára a z regionálnych súťaží vybojovalo 536 pretekárov. Medzi kvantom kvalitných karatistov nechýbali ani pretekári MŠK Žiar nad Hronom. Na majstrovstvá sa ich nominovalo 16 a aj tentoraz sa niektorým z nich podarilo prebojovať na stupne pre víťazov.

Na úvod súťaže boli dekorovaní celkoví víťazi Slovenského pohára. Aj tu mal MŠK Žiar nad Hronom svoje zastúpenie. Celkovými víťazmi Slovenského pohára vo svojich kategóriách sa stali Olívia Černáková (agility 5 ročné) a Ivana Gahírová (kumite 10-11 ročné nad 40 kg).

Po slávnostnom nástupe sa začalo bojovať o majstrovské tituly. V disciplíne súborné cvičenia kata nastúpilo 7 našich pretekárov. Medzi 6-7 ročnými dievčatami si skvele počínala Karolína Kortišová, ktorá si vybojovala titul vicemajsterky Slovenska.

V kategórii 8-9 ročných chlapcov sa veľmi darilo Adamovi Hudecovi. Už výsledky z posledných súťaží naznačovali, že Adam má dobre načasovanú formu a zo šampionátu by si domov mohol odniesť medailu. To, že to bude priamo majstrovský titul, sa ukázalo až na súťaži, keď Adam zdolal všetkých súperov na nulu.

O poslednú medailu z disciplíny kata sa postarala Nikola Kršiaková, ktorá sa prebojovala až do semifinále kategórie 10-11 ročných dievčat. Tu prehrala najtesnejším výsledkom a tak ju čakal boj o bronz, kde bola úspešná.

V disciplíne športový zápas kumite nastúpilo až 13 Žiarčanov. Veľmi pekný výkon predviedla Natália Veisová, ktorá v kategórii 8-9 ročných dievčat nad 37 kg našla premožiteľku až vo finále, a tak domov odišla s vicemajstrovským titulom. Podobne sa vyvíjala situácia aj pre Bibianu Černákovú, ktorá v kategórii 10-11 ročných dievčat do 35 kg skončila taktiež s titulom vicemajsterky. Do tretice postihol rovnaký osud aj Maxima Uhríka, ktorý sa prebojoval do finále kategórie 10-11 ročných chlapcov do 35 kg, kde bol úspešnejší jeho súper, no titul vicemajstra republiky určite potešil.

Svoj medailový debut na majstrovstvách republiky zažil Šimon Ďurian, ktorý si v kategórii 8-9 ročných chlapcov nad 34 vybojoval bronz. Medailovú zbierku v individuálnych kategóriách uzavrela taktiež bronzom Radoslava Kučerová v kategórii 10-11 ročných dievčat do 35 kg.

V súťaži družstiev v disciplíne kumite podalo bezchybný výkon družstvo našich žiačok v zložení Bibiana Černáková, Ivana Gahírová, Radoslava Kučerová a hosťujúca (Spartak Myjava) Štefánia Buchtová. Dievčatá si v prvom zápase poradili s družstvom TJ Rapid Bratislava, v druhom kole vyhrali nad družstvom KK Kretovič Košice. V semifinále vyhrali nad Shihan Poprad. Vo finále s CMK Banská Bystrica sa bojovalo až do posledných sekúnd, no nakoniec titul majsteriek Slovenska v súťaži družstiev išiel do Žiaru nad Hronom.

„Žiacke majstrovstvá republiky ukázali, že popri skúsených starších pretekároch, ktorí nás reprezentujú na najväčších európskych a svetových podujatiach, v klube vyrastá aj mladšia generácia, ktorá má dobre našliapnuté ísť v ich úspešných stopách,“ povedal Ľubomír Striežovský.