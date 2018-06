Chatár zo Sitna organizuje nočné výstupy na tento legendami opradený vrch

Na Sitne oživil chatu a dnes tu organizuje netradičné výstupy spojené s povesťami a s východom slnka.

1. jún 2018 o 10:57 Ivana Zigová

ŠTIAVNICKÉ VRCHY. Branislav Cengel je chatárom na Sitne, spoločne s priateľmi tam pred pár rokmi dokončili a sprístupnili Chatu Andreja Kmeťa. Ako hovorí, tento legendami opradený vrch v nadmorskej výške 1009 metrov je jeho srdcovou záležitosťou.

„Bývam pod ním, už od detstva som tam často chodieval. Nielen ja, ale aj návštevníci, tvrdia, že má jedinečné čaro,“ povedal rodák z dedinky Ilija.

Povesti o Sitne ožívajú

Keď na vrchu vídaval nedokončenú a chátrajúcu chatu, prišlo mu ľúto a napadlo ho, že práca chatára by bola preňho tou pravou.

„Špekuloval som, rozmýšľal, ako postupovať. Nakoniec som sa do toho pustil. Sám by som to, samozrejme, nezvládol, pomohlo mi veľa kamarátov. Nemali sme žiadne európske fondy, vzniklo to celé za minimálne zdroje z vlastného vrecka,“ spomína, ako chatu postupne dokončovali.

Dnes je v letnej sezóne – od júna do septembra, otvorená denne od 10. do 18. hodiny, v ostatných mesiacoch len cez víkendy, prípadne počas sviatkov a špeciálnych príležitostí.

Veľkým lákadlom sú tunajšie nočné výstupy na Sitno. „Aj v tomto prípade mi myšlienka vŕtala v hlave už dlhšie. Turistické kluby a partie si občas samostatne takýto výstup naplánovali, chýbal však tomu prvok organizovanosti. A tak som sa rozhodol, že keď už tam ľudia prídu, mohli by sme pre nich pripraviť program. Rozmýšľal som nad niečím nekomerčným, niečím hodnotnejším,“ vysvetľuje, ako vznikla séria prednášok so zaujímavými osobnosťami.

O histórii Sitna, ale aj o turistike, ktorá je s týmto miestom dlhodobo spätá. Po prednáškach prišli koncerty či čítania povestí o Sitne od prozaika Jozefa Horáka. „Je veľkou osobnosťou banskoštiavnického regiónu, tieto príbehy patria k našej tradícii,“ hovorí Cengel.

S čelovkou do lesa

Tento rok sa nočné výstupy uskutočnia z 1. na 2. júna, z 29. na 30. júna, z 20. na 21. júla, z 24. na 25. augusta a z 21. na 22. septembra. "Z piatka na sobotu sa vám ani neoplatí spať, pretože začiatok túry je v sobotu (2.6.) hodinu po polnoci," spresňujeorganizátor.

Štart je vždy o 1. hodine od Počúvadlianskeho jazera a z Ilije, okolo 2. ráno dorazia účastníci na chatu Andreja Kmeťa, kde sa môžu občerstviť. Následne ich čaká program a krátko po 5. hodine nádherný východ slnka, ktorý je v prípade priaznivých podmienok nezabudnuteľným zážitkom.

„Nočný výstup je trošku aj o adrenalíne, no nie je to žiadna náročná túra, je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Stačí si vziať dobrú pevnú obuv, čelovku, prípadne, ak by začalo popŕchať, je fajn mať pribalený aj pršiplášť,“ pozýva chatár zo Sitna.