Otvorili sezónu vo Vodnom raji. Chystajú aj výstavbu bazénovej haly

Návštevníci by pre stavebné práce nemali pocítiť žiadne obmedzenia.

2. jún 2018 o 11:19 TASR

VYHNE. V akvaparku Vodný raj vo Vyhniach v piatok (1.6.) otvorili sezónu, vonkajšie bazény kúpaliska tak privítali prvých tohtoročných návštevníkov.

Minulý rok prešlo bránami akvaparku takmer 72-tisícnávštevníkov. Vo Vodnom raji dúfajú, že tohtoročná návštevnosť bude rovnako úspešná a neovplyvní ju ani výstavba novej bazénovej haly, s ktorou chcú začať v auguste.



Prevádzkar kúpaliska Michal Kubaliak uviedol, že žiadne výrazné zmeny v prevádzke kúpaliska nerobili. Novinkou sú vonkajšie šatne so sociálnymi zariadeniami a bezbariérovým prístupom, ktoré nájdu návštevníci hneď pri vstupe do areálu.



Ako ďalej uviedol, v auguste by sa malo začať s výkopovými prácami v súvislosti s výstavbou novej bazénovej haly. Návštevníci by však podľa jeho slov nemali pocítiť žiadne obmedzenia.

"V novej bazénovej hale bude plavecký bazén, podzemný bazén, oddychová časť, detský bazén a tobogan," dodal Kubaliak s tým, že v hotová by mala byť koncom budúceho roka.