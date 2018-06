Jedinečný benefičný koncert pre škôlku. Vieme, ako použijú výťažok

Telocvičňu pre materskú školu vytvorili vo Vyhniach z priestorov, kde kedysi sídlila obecná knižnica. Majú aj ďalšie plány.

3. jún 2018 o 10:04 TASR

VYHNE. Deti a učiteľky z materskej školy vo Vyhniach chystajú benefičný koncert s názvom Rok v materskej škole. Výťažok z tohto podujatia chcú použiť na zakúpenie nového vybavenie do telocvične materskej školy.

"Myšlienka uskutočniť benefičný koncert vyšla práve vtedy, keď sme dostali ďalšie priestory a vytvorili sme pre deti novú telocvičňu," priblížila riaditeľka Martina Kmeťová.

Keďže rozpočet materskej školy nie je na zakúpenie nového zariadenia postačujúci, rozhodli sa podľa jej slov zabojovať a zorganizovať koncert v ktorom hrajú "prvé husle" práve malí škôlkari. "Výťažok z koncertu bude použitý na nákup náradia, detských fitnes strojov, ktoré prispejú k pohybovej zdatnosti našich detí," podotkla riaditeľka.

Ako priblížila, telocvičňu pre materskú školu vytvorili z priestorov, kde kedysi sídlila obecná knižnica. Nachádza sa v tom istom objekte ako triedy, a tak nemusia škôlkari chodiť kvôli telocvični do vedľajšej základnej školy.

Benefičný koncert sa uskutoční 16. júna od 15.00 h na námestí vo Vyhniach. "Určite to bude veľký deň, my sa naň pripravujeme nie mesiac ani dva. Nakoľko sa volá Rok v materskej škole, hostia uvidia, ako ten rok v materskej škole vyzerá, čo všetko deti počas toho roka dokážu, čo sa naučia. No a budú tam aj iní hudobní hostia," dodala Kmeťová.