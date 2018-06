Žarnovica v anglickom týždni zabrala naplno, Lovča aj Št. Bane víťazne

Prinášame vám výsledky, komentáre a tabuľky z III. a V. ligy.

3. jún 2018 o 22:55 Stanislav Černák

III. liga

Predohrávané 30. kolo:

Námestovo – Žarnovica 0:1 (0:1)

Góly: 42. Kovchar

Žarnovičania nastúpili v Námestove v oklieštenej zostave, keď jediným náhradníkom bol brankár Straka. Napriek tomu hrali nebojácne, ale hlavne bojovali o dobrý výsledok. Žarnovica zahodila mnoho šancí aj kvôli skvelému gólmanovi domácich. V 42. minúte však už bol prikrátky na strelu Kovchara spoza šestnástky – 0:1. Žarnovica nepoľavila v aktivite ani v druhom polčase. Hostia mohli poistiť svoje vedenie v 78. minúte, Štefanka si prehodil vybiehajúceho gólmana, ale nemal už dostatok síl na zakončenie. Domáci mohli vyrovnať v závere, ale za Högera na bránkovej čiare zachraňoval Blaho. Hostia podali bojovný výkon a z Námestova si odniesli 3 body.

N. Baňa – Fiľakovo 1:2 (1:1)

Góly: 34. Nosko – 43. Lazsík, 73. Knieževič

Novobančania, ktorí sú už jasným zostupujúcim do IV. ligy, hrali proti Fiľakovu v prvom polčase vyrovnanú partiu. Dokonca šli v 34. minúte do vedenia, skóroval Nosko. Do polčasu ale ešte hostia vyrovnali zásluhou Lazsíka. Po zmene strán rozhodol o triumfe Fiľakova Knieževič.

26. kolo:

Čadca – Žarnovica 1:4 (1:2)

Góly: 11. Zimka – 5. a 81. Vrana, 18 a 52. Širáň

V Čadci hostia nadviazali na víťazstvo v Námestove a dobrým výkonom ho aj potvrdili. Už v 5. minúte Žarnovica ujala vedenia, keď po centri Širáňa zakončoval Vrana, ale jeho strelu domáci brankár vyrazil. K odrazenej lopte sa dostal Nepšinský a otvoril skóre zápasu – 0:1. V 11. minúte sa však Čadci podarilo vyrovnať, keď využila rýchly protiútok. Úspešným strelcom bol Zimka – 1:1. V 18. minúte hostia predviedli peknú futbalovú akciu, po prihrávke Štefanku zakončoval Širáň – 1:2.