Hľadá sa líder ofenzívy, ohlásili tréneri Pohronia

Tento tím si zaslúži pokračovať, na niektorých postoch ho však posilníme, naznačili tréneri. Chýba najmä efektívny strelec.

6. jún 2018 o 11:15 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. FK Pohronie má za sebou prvú sezónu na vynovenom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom, podarilo sa mu zachrániť v druhej lige.

Vcelku pozitívne hodnotí jarnú časť dvojica trénerov Áčka Rastislav Urgela a Milan Nemec, vidia však aj rezervy.

„Ciele, ktoré sme si dali do jarnej časti, sme splnili, v náročnej druhej lige sme sa umiestnili v strede tabuľky a zabezpečili sme si záchranu,“ povedal Urgela s dôvetkom, že mužstvá v súťaži boli pomerne vyrovnané. „Desať tímov bojovalo o záchranu, čo bolo nesmierne psychicky náročné - pre hráčov aj pre trénerov,“ zhodnotil.

Vyzdvihol najmä domáce zápasy, ktoré mužstvo podľa neho zvládalo dobre. Myslí si, že v tomto ohľade pomohla aj slušná divácka kulisa.

„Mínusom v jarnej časti boli zápasy vonku, na tých budeme musieť v letnej prestávke popracovať. Či už to bolo o psychike, o tej vyrovnanosti, skrátka, vonku sa nám nedarilo podľa našich predstáv,“ priznal Urgela.

Nemec: Vonku majú zábrany

Záchrana teší aj Milana Nemca. Za najdôležitejšiu z budúcich úloh považuje výchovu domácich mladých hráčov. „Legionárov v súťaži je dosť, ale väčšina nekvalitných. My v Žiari sa preto neuberáme touto cestou, chceme si vychovávať vlastných mladých hráčov – vychovávať futbalovo, ale aj ľudsky. Chceme mať čo najviac hráčov odtiaľto, aby sem diváci mali dôvod chodiť,“ povedal.

Za najväčší problém Áčka považuje Nemec mentalitu hráčov. „Keď sa nám niečo vydarí, myslíme si, že to pôjde ďalej samé. Ale ono to samé nejde, ani v živote, ani vo futbale,“ podotkol na margo výkonnostných výkyvov.

Aj podľa jeho názoru zvláda tím lepšie domáce zápasy. „Doma sa chcú ukázať, ale vonku majú zábrany, lebo sa obávajú, čo bude robiť rozhodca, čo bude robiť súper. Vnímame aj, že sa rýchlo uspokoja, vyjdú im dva-tri zápasy a hneď to vidíme na tréningu,“ okomentoval.

Stále chýba gólová efektivita

Obaja tréneri priznali, že hoci v uplynulých mesiacoch v tíme pracovali na zlepšení útočnej stránky, dosiahnuť želanú gólovú efektivitu sa im nepodarilo.

„Mnohí nevedia preniesť veci z tréningu do zápasov - na svoju aj na našu škodu,“ potvrdil Nemec.

Aj keď tím zmenil herný systém a chcel hrať útočnejší futbal, nie vždy to vychádzalo podľa predstáv trénerov.

„Aj preto typologicky hľadáme útočníka, hľadáme strelca. Nechcem povedať, že tí, ktorí hrali na týchto postoch na jar, sklamali, ale očakávame viac. Potrebujeme lídra ofenzívy, ktorý nám strelí možno pätnásť gólov v sezóne, nie šesť, sedem,“ priblížil Urgela, kam smerujú úvahy o zmenách v kabíne.

Obmena však podľa jeho slov nebude radikálna. „Súčasný káder by mal ostať pokope, plánujeme ho doplniť tromi, štyrmi, maximálne piatimi menami. Tento káder si zaslúži, aby sa ním pracovalo aj v nadchádzajúcej sezóne, na niektorých postoch sa ale posilníme,“ povedal.

V hľadáčiku už má vedenie klubu aj konkrétne mená, kým ale nie sú isté, mlčia o nich aj tréneri.

Pri cieľoch sú realisti

Sezónu ako úspešnú hodnotí aj mesto, ktoré stojí za čerstvou rekonštrukciou žiarskeho futbalového štadióna. „Sme spokojní. V prvom rade preto, že sa nám podarilo dokončiť futbalový štadión a „veľký“ futbal sa vrátil do Žiaru,“ zhrnul vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

Cieľom na najbližšie obdobie je podľa neho, aby si na štadión našlo cestu čo najviac divákov, a práve výkony Áčka by ich tam mali lákať.

Dohadom o postupových ambíciách sa v klube zatiaľ vyhýbajú, ich ciele sú realistickejšie.

„Chceme za niekoľko rokov stabilizovať pozíciu v druhej lige a pozerať sa najmä na mládežnícku základňu,“ konkretizoval plány Baláž a dodal, že vyššia súťaž je zatiaľ len víziou, a to nielen pre vysokú kvalitu v zložení druhej ligy. „Závisí to vždy aj od finančných možností. Musíme sa prikrývať perinou, akú máme,“ dodal s tým, že o budúcich rokoch rozhodne aj prostredie ľudí, ktorí financujú futbal, a to sa môže vyvíjať rôzne.