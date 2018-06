Pohronie odštartovalo letnú prípravu (PLUS rozpis prípravných zápasov)

FK Pohronie začal ako prvý druholigový tím prípravu na nový ročník.

7. jún 2018 o 14:48 (sč)

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti FK Pohronie mali voľno od 20. mája, kedy odohrali posledný zápas uplynulej sezóny. Príprava na nový ročník sa začala 6. júna. Informoval o tom oficiálny klubový web.

V prvom a v druhom týždni absolvujú hráči fyzické testy. „Do prípravy sa zapoja všetci hráči zo súčasného kádra,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Miroslav Poliaček. Od 11. júna sa do tréningového procesu zapoja aj noví hráči, ktorí by mohli v ďalšej sezóne posilniť káder trénera Milana Nemca.

Prečítajte si tiež: Hľadá sa líder ofenzívy, ohlásili tréneri Pohronia

„Po viac ako dvoch týždňoch voľna káder mužov začal znova s tréningovým procesom. Do prípravy sa zapojila väčšia časť hráčov, ktorí obliekali dres Pohronia aj v jarnej časti sezóny. S istotou môžeme povedať, že v našom klube nebudú pokračovať Kovařík, Lukáč a Kosorín. O stopéra Mareka Bartoša bol eminentný záujem z vyššej súťaže, aktuálne teda kompletizujeme jeho prestup do FK Železiarne Podbrezová,“ prezradil pre klubový web športový riaditeľ klubu Miroslav Poliaček a pokračoval: „V súčasnosti uzatvárame príchody nových hráčov, ktorí posilnia náš káder v najbližšej sezóne, no kým s nimi nemáme definitívne uzavreté zmluvy, o menách ešte nechcem hovoriť. Postupne všetkých predstavíme.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podľa slov trénera Urgelu, dôraz budú v úvode klásť na fyzickú prípravu a kondíciu „Avšak už od začiatku budú v tréningových jednotkách obsiahnuté aj herno-taktické prvky,“ doplnil pre web FK Pohronie Rastislav Urgela.

„Prípravu sme odštartovali skoro. Ako prvý tím z účastníkov druhej ligy. Chceme využiť každý jeden deň, aby sme na prvý zápas novej sezóny boli dokonale pripravení. Máme dohodnutých veľmi kvalitných súperov na prípravné zápasy, a taktiež pozvánku na prestížny turnaj v Maďarsku, kde odohráme 3 stretnutia proti mužstvám maďarskej prvej ligy,“ uzavrel Urgela.

Trénerské duo sa bude taktiež sústrediť na skoré zapracovanie nových hráčov do tímu. V jarnej časti súťaže sa, podľa ich slov, podarilo vytvoriť medzi chlapcami veľmi dobré vzťahy a atmosféru, to isté bude jedna z priorít v najbližších týždňoch.