Slovalco pomôže s rekonštrukciou žiarskej plavárne. Posiela státisíce eur

Žiarska hlinikáreň venovala mestu 600-tisíc eur na rekonštrukciu krytej plavárne.

8. jún 2018 o 9:42 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Spoločnosť Slovalco venovala mestu 600-tisíc eur, šek od zástupcov majiteľov podniku prevzal vo štvrtok žiarsky primátor Peter Antal.

Peniaze v Žiari použijú na rekonštrukciu krytej plavárne. "Samozrejme, nepokryje to všetky náklady, ale prioritne budeme tieto zdroje smerovať na obnovu hliníkovej fasády, presklených stien a na výmenu okien a dverí, čo by malo priniesť úsporu na energiách," potvrdil pre MyZiar.sk Antal.

Radnica bude podľa jeho slov hľadať ďalšie zdroje. "Projektovú dokumentáciu máme, aj prvý rozpočet, ďalším krokom budú súťaže na dodávateľov jednotlivých častí. Tie by nám mali ukázať skutočnú cenu," povedal primátor s dôvetkom, že chýbajúce peniaze budú hľadať aj v mestskom rozpočte.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ak ich nájdu, zmien k lepšiemu by sa mali dočkať aj vzduchotechnika, elektroinštalácie, kúrenie, samotný hlavný bazén či priestory šatní.

Prečítajte si tiež: Plaváreň musí počkať. Radnica zatiaľ nevie, koľko bude stáť Žiarčanov zimák

Komplexnú rekonštrukciu krytej plavárne pôvodne mesto avizovalo už na tento rok, odsunuli ju však práce na zimnom štadióne, stále totiž nie je jasné, koľko bude aktuálny veľký projekt stáť.

"Sme vďační za tento dar od spoločnosti Slovalco, je to pre nás zároveň záväzok, že do obnovy plavárne sa musíme pustiť v dohľadnom čase," dodal primátor. Na otázku, čo konkrétne to znamená, odpovedal: "Ak všetko pôjde dobre, myslím si, že začať by sme mohli už na jar 2019. V súčasnosti prioritou ostáva dokončenie zimného štadióna, v tomto prípade stále platí termín koniec tohto roka."

Majoritným vlastníkom spoločnosti Slovalco je nórsky koncern Hydro, zvyšok akcií vlastní slovenská Penta prostredníctvom spoločnosti ZSNP.