Mladí žiarski basketbalisti vicemajstrami Slovenska

Mladší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom sa ako víťazi skupiny Stred kvalifikovali na finálový turnaj o majstra Slovenska.

8. jún 2018 o 13:59 (mšk, sč)

Žilinský finálový turnaj sa hral systémom každý s každým, súpermi mladých Žiarčanov boli Žilina, Inter Bratislava, BSC Bratislava, Michalovce a Košice.

V prvom zápase sme nastúpili nádeje Žiaru nad Hronom proti BSC Bratislava, kde prvý polčas zodpovedným prístupom nedali súperovi žiadnu šancu pomýšľať na víťazstvo. V druhom polčase však poľavili a dovolili súperovi zmazať 13-bodový náskok na rozdiel jedného bodu. Po oddychovom čase sa vrátili k zodpovednej hre a zápas nakoniec vyhrali o 9 bodov.

Nabudení víťazstvom sa postavili proti súperovi z Michaloviec. V prvom polčase sa Východniari snažili držať krok a nastolené tempo. Po polčase sa Žiarčania do súpera zahryzli a dovolili im uhrať len 6 bodov, kým oni ich nastrieľali 42.

Do zápasu s Interom nastúpil Žiar vo vysokom tempe a s jednoznačnou chuťou na víťazstvo. A práve chuť a bojovnosť zdobili oba družstvá počas celého stretnutia. Diváci videli kvalitný zápas na danú vekovú kategóriu. Celý prvý polčas ťahal za kratší koniec a prehral ho o 3 body. V druhom dejstve ešte viac zvýšili nasadenie, čoho výsledkom bolo naše vedenie po tretej štvrtine o 8 bodov. Vyzeralo to, že náskok si Žiar udrží do konca. No, potom sa vyfauloval talentovaný Valent. Inter túto citeľnú stratu využíval a pomaly sťahoval náš náskok. V posledných 30 sekundách zápasu za stavu 58:58 premenil Horváth oba trestné hody a dostal Žiar do vedenia 60:58. Inter z následného útoku vyrovnal na 60:60. Žiaru ešte ostávalo 11 sekúnd. Po oddychovom čase zobral zodpovednosť na seba Horváth. Sekundu pred koncom premenil svoj pokus. Tieto body však neplatili, rozhodcovia odpískali prenášanie. Táto krivda však mladých Žiarčanov nezlomila. V predĺžení mali kvalitnejšiu zostavu ako súper. Žiar viedol Už 61:64. Následne sa behom

pár sekúnd vyfaulovali Barcík a Juhász. Inter premenenými trestnými hodmi a jedným protiútokom rozhodol zápas vo svoj prospech.

V poobedňajšom zápase s Aboviou Košice bolo vidieť fyzickú aj psychickú únavu našich hráčov. Chlapci vedeli, že ak chcú ďalej hrať o medaily, musia jednoznačne vyhrať. V zápase im robil problém vysoký pohyblivý hráč, ktorý dával ľahké body spod koša. Jednoznačne najväčšou silou MŠK BK je kolektívna hra, vďaka ktorej súpera zdolali o 3 body.

V poslednom stretnutí nastúpil Žiar proti Žiline. V tomto dueli sa malo rozhodnúť o tom, kto skončí na druhom mieste. Chalani zobrali stretnutie veľmi zodpovedne, od úvodu diktovali tempo hry a dodržiavali hernú disciplínu. Po polčase vyhrávali o 17 bodov, ale proti kvalitnému súperovi ako je Žilina to nič neznamenalo. V tretej štvrtine náskok zvýšili už na 30 bodov a o vicemajstrovi bolo rozhodnuté. „V tomto stretnutí nastúpili všetci hráči a sme na nich veľmi hrdí. Svoju celoročnú tréningovú drinu a odhodlanie dokázali preniesť aj do zápasov, za čo im patrí naša vďaka. Veľká vďaka patrí aj rodičom a všetkým Žiarčanom, ktorí naše družstvo povzbudzovali počas celého turnaja či už osobne v Žiline alebo na diaľku,“ povedal tréner Tomáš Fábry.

Traja hráči MŠK BK si odniesli aj individuálne ocenia. Výkon Filipa Horvátha neunikol ani ostatným trénerom a tí ho zaradili do výberu all stars. Matej Valent si odniesol ocenenie ako najužitočnejší hráč družstva a Jakub Barcík sa stal najlepším strelcom turnaja so 125 bodmi, čo robí priemer 25 bodov na zápas.

Zostava MŠK BK Žiar nad Hronom: Jakub Barcík, Andrej Brumlich, Adrian Dekýš, Timotej Dibdiak, Ján Ďurčov, Marek Golebiowski, Adam Herich, Filip Horváth, Alex Huraj, Max Huraj, Jakub Chrobák, Bruno Juhász, Boris Kovalčík, Branislav Mališ, Roderik Roško, Samuel Škriniar, Jakub Tapfer, Matej Valent. Tréneri: Tomáš Fábry a Juraj Horváth.

Výsledky Žiarčanov a konečné poradie BSC Bratislava - MŠK BK Žiar nad Hronom 53:62 (19:32) Body: Barcík Jakub 26, Horváth Filip 12, Valent Matej 11, Herich Adam 4, Huraj Max 4, Juhász Bruno 3, Ďurčov Ján 2. MŠK BK Žiar nad Hronom – 1. BK Michalovce 69:16 (25:10) Body: Barcík Jakub 19, Valent Matej 10, Horváht Filip 10, Ďurčov Ján 8, Herich Adam 7, Huraj Alex 6, Roško Roderik 4, Juhász Bruno 3, Škriniar Samuel 2. BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad Hronom 68:64 pp (60:60, 34 :31) Body: Barcík Jakub 25, Herich Adam 14, Horváth Filip 10, Valent Matej 6, Juhász Bruno 5, Roško Roderik 2, Ďurčov Ján 2. MŠK BK Žiar nad Hronom – Abovia 96 Košice 64:61 (34:32) Body: Barcík Jakub 32, Valent Matej 14, Horváth Filip 9, Herich Adam 7, Juhász Bruno 2. MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 54:70 (20:37) Body: Horváth Filip 25, Barcík Jakub 23, Valent Matej 8, Juhász Bruno 6, Herich Adam 5, Tapfer Jakub3. Konečné poradie: 1. BK Inter Bratislava, 2. MŠK BK Žiar nad Hronom, 3. MBK Victoria Žilina, 4. BSC Bratislava, 5. Abovia 96 Košice, 6. BK Michalovce

