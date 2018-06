Žiarsky atletický klub má v súčasnosti troch mládežníckych reprezentantov Slovenska

Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom vychováva veľké talenty. Traja z nich sú už v slovenských reprezentáciách. Vedie ich tréner Rybársky.

12. jún 2018 o 12:16 (sč)

ŽIAR NAD HRONOM. V kategórii dorastu reprezentuje Slovensko Adam Hriň (16-ročný žiak Gymnázia v Žiari nad Hronom), ktorý sa vrátil z medzištátneho atletického štvorstretnutia Česko – Slovinsko – Maďarsko – Slovensko v slovinskom Ptuji, kde výber Slovenska obsadil tretie miesto. Adam Hriň reprezentuje našu krajinu v skoku do diaľky a v trojskoku.

Na tomto medzištátnom podujatí skončil na 4. mieste v skoku do diaľky výkonom 663 cm a tiež aj v trojskoku v novom osobnom výkone 13,84 m. Adam má v skoku do diaľky už skočený osobák 685 cm, čo je 5 cm pod limitom na ME v kategórii U18.

Od júna tréner Rybársky nadviazal spoluprácu s trénerom Radom Dubovským (tréner Tomáša Veselku a sestier Velďákových) z Dukly Banská Bystrica, kde sú skvelé tréningové podmienky, nakoľko pre vrcholovú prípravu v skoku do diaľky v Žiari nie sú žiadne podmienky...

Adam je momentálne v príprave pre splnenie limitu na majstrovstvá Európy U18. „V priebehu júna budeme pracovať na stupňovaní jeho formy, tak aby vrcholila na majstrovstvách Slovenska dorastencov v Banskej.Bystrici,“ povedal tréner Rybársky.

V kategórii mladších žiačok (rok narodenia 2006) sa pripravuje na svoj reprezentačný debut Natália Bieliková, ktorá je žiačkou II. základnej školy v Žiari nad Hronom. „Nakoľko je Natálka v celoslovenských tabuľkách mladších žiačok na prvom mieste a v skoku do diaľky, v behu na 600 m a v hode kriketkou jej patria popredné priečky, tak si môže reprezentačný tréner vybrať, v ktorej disciplíne bude Slovensko reprezentovať na International Children’s Athletics Games v Poľsku, čo sú medzinárodné detské atletické hry,“ priblížil Rybársky.

Najmladšou reprezentantkou je Paťka Bieliková, ktorá zvíťazila v postupovej súťaži Čokoládová tretra, ktorej ambasádormi sú Danka a Janka Velďákové spolu s Jánom Volkom. V behu na 100 m dievčat, ročník 2011 a mladšie, Bieliková suverénne zvíťazila v krajskom kole s najlepším časom na Slovensku. V Košiciach sa konalo celoslovenské finále, kde potvrdila, že je najlepšia na Slovensku, a zaslúžene si vybojovala pozvánku na československé finále v Ostrave, kde bude bežať pred plným štadiónom 25 000 divákov. Ceny na podujatí Zlatá tretra Ostrava budú odovzdávať najväčšie atletické hviezdy súčasného šprintu.

„Verím, že naši zverenci svojimi výkonmi budú robiť radosť a dobré meno nielen atletickému klubu a mestu, ale aj našej vlasti,“ zakončil tréner Rybársky.