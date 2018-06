Prvým Mestom kultúry bude v roku 2019 Banská Štiavnica

Pri banskoštiavnickom projekte sa spojili mesto, tretí sektor aj banské múzeum.

14. jún 2018 o 9:42 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Prvým slovenským Mestom kultúry bude v roku 2019 bude Banská Štiavnica. Rozhodla o tom v stredu (13.6.) podvečer odborná komisia Fondu na podporu umenia. Rozhodnutiu predchádzala verejná prezentácia projektov trojice finalistov v bratislavskej Univerzitnej knižnici, konkurentmi Banskej Štiavnice boli Nové Zámky a Spišská Nová Ves.

Chcú vzbudiť záujem miestnych

Víťaz získa od Fondu na podporu umenia dotáciu 300-tisíc eur a titul Mesto kultúry 2019.

"Snažili sme sa osloviť našou témou, ktorou je kultúrna obnova mesta a obyvateľov Banskej Štiavnice a riešenie záujmu miestnych o kultúru a súčasné umenie. Myslím si, že sa nám to podarilo aj vďaka spojeniu mesta, neziskového sektora a rôznych združení a Slovenského banského múzea. Ako tím sme vynaložili dosť energie a pripravili také projekty a aktivity, ktoré komisiu presvedčili, aj keď konkurencia bola veľmi silná a bolo to tesné," zareagoval ba výsledok pre MyZiar.sk Rastislav Marko, vedúci projektového tímu.

Prezentáciu nazvali Almázia - pričom slovené spojenie vyjadruje okrem iného aj niečo, čo je dobré, ale je toho málo. Aktuálne je podľa Marka pred mestom a organizátormi to najťažšie - získať si pozornosť ľudí, aby si našli cestu na kultúrne podujatia a do pripravovaných aktivít szapojili.

Tri silné projekty

Predseda rady Fondu na podporu umenia Peter Michalovič počas včerajšej prezentácie troch finalistov podľa agentúry SITA povedal, že prihlásenie ôsmich miest z rôznych častí Slovenska hneď do prvého ročníka ich potešilo. Všetky tri finálové projekty boli pritom podľa Michaloviča natoľko kvalitné, že ak by si mal sám vybrať, vybral by si za Mesto kultúry 2019 všetky tri mestá – Banskú Štiavnicu, Nové Zámky a Spišskú Novú Ves. Odbornú porotu pri posudzovaní trojice finalistov zaujímala udržateľnosť projektov a spolupráca so zahraničím.

Projekt Mesto kultúry Fond na podporu umenia tento rok prezentuje ako pilotný, víťaznému mestu umožní uskutočniť viacero umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií najmä z divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.