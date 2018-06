Robo Šútor v Ožďanoch: Dobre som sa povozil a získal nejaké body

Premiérové podujatie Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu z pohľadu Subaru Rally Team Komárno dopadlo pre Žarnovičana Róberta Šútora a Škodu Octavia k úplnej spokojnosti.

13. jún 2018 o 18:16 Miro Majláth

OŽĎANY. Subaru Rally Team Komárno až do druhého júnového víkendu 2018 ešte nikdy neabsolvoval podujatie pretekov automobilov do vrchu. Vždy boli v pláne iba rally súťaže, pretekmi Enipro Oždianske serpentíny 2018 sa však všetko zmenilo. Róbert Šútor spoločne so Škodou Octavia úspešne absolvoval dvojpreteky zaradené do slovenského kopcového šampionátu.

„V sobotu nás potrápila spojka. Stále sa totiž uvoľňoval odvzdušňovák. Nevedeli sme prísť na to čo sa deje. Po pretekoch sme dali dolu prevodovku a zistili sme, že aretačný kolík na jednu prírubu sa povolil a stále narážal do odvzdušňováku, ktorý sa samozrejme uvoľňoval. Vymenili sme všetko, vrátane valčeku. Môj štart do pretekov vyzeral tak, že ma mechanici odtlačili až na štart, tam som motor vytočil na päťtisíc otáčok, zaradil som rýchlosť a už to potom išlo samé. Nakoniec z toho bolo štvrté miesto v triede a hlavne už prvé body v sezóne,“ opísal sobotňajšie zážitky Robo Šútor zo Žarnovice.

V nedeľu už išlo všetko viac menej bez problémov a Robo opäť potvrdil štvrté miesto v triede E1-2000.

„Som veľmi spokojný. Rád by som poďakoval Subaru Rally Team Komárno za dôveru, dúfam, že som ju nesklamal. Som rád, že som sa mohol dobre povoziť, získať nejaké body a to je podstatné,“ dodal Šútor po pretekoch v Ožďanoch.

Budúce preteky, ktoré Robo Šútor absolvuje budú počas druhého júlového víkendu na Pezinskej Babe.