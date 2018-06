Finále basketbalovej mikroligy sa hralo v búrlivej atmosfére. Víťazom Jednotka

Štvrtý ročník NEMAK Žiarskej basketbalovej mikroligy sa odohralo na pôde Cirkevnej ZŠ.

15. jún 2018 o 10:56 (nn)

ŽIAR NAD HRONOM. Celkovo možno ukončený štvrtý ročník NEMAK Žiarskej basketbalovej mikroligy označiť za doteraz najvydarenejší. Stačí spomenúť pár čísiel. Školy pre svoju činnosť a deti na domov dostali od Basketbalového klubu spolu až 160 nových lôpt. Zjedlo sa 250 bagiet a vypilo sa 250 fliaš minerálky. Vydalo sa viac ako 80 diplomov, rozdalo sa 64 medailí. Na ihrisko v zápasoch vybehlo viac ako 80 detí z celého mesta.

Pre basketbalový klub to je investícia do svojej budúcnosti. Za ňu patrí obrovské poďakovanie sponzorovi mikroligy, Mestu Žiar nad Hronom a riaditeľom a učiteľom všetkých štyroch žiarskych základných škôl. A samozrejme tým najdôležitejším, malým športovcom jednotlivých škôl.

Na Cirkevnej základnej škole sa odohralo finálové kolo NEMAK Žiarskej basketbalovej mikroligy. Už po štvrtýkrát sa v tomto školskom roku stretli v zápasoch každý s každým, farebnými tričkami odlíšení reprezentanti štyroch žiarskych základných škôl. Jednotka v modrých, Dvojka v žltých, Cirkevná v oranžových a Štvorka v zelených tričkách.

Každá škola poslala opäť na turnaj svojich žiakov prvého stupňa, ktorí sa v rámci poobedných krúžkov pripravovali na reprezentovanie svojej školy v mikrobasketbalovom zápase. Ten sa hral na 2X8 minút hrubého času a po skončení zápasu sa ešte hádzali trestné hody, za ktoré sa body k výslednému skóre zápasu pripočítavali.

Atmosféra v telocvični bola búrlivá, pretože hlavne svojich prišli do telocvične povzbudiť spolužiaci z celej Cirkevnej školy. Hvizd rozhodcov v obrovskom hluku v telocvični nebolo niekedy vôbec počuť.

Jednotlivé školy si prevzali v závere prevzali víťazné poháre a diplomy, chlapci a dievčatá si domov hrdo odniesli každý svoj diplom a medailu. Prvé miesto a pohár pre víťaza mikroligy sa zaslúžene vybojovala Jednotka. Striebro získali žiaci z Cirkevnej, tretí skončili reprezentanti Štvorky. Aby neboli najmenší a najmladší žiaci z Dvojky smutní, aj oni dostali od organizátorov turnaja za 4. miesto bronzové medaile a prísľub, že keďže sú vekovo o rok mladší, ich čas príde možno o rok...

Organizátori odovzdali aj jednu zvláštnu cenu. Cenu Basketlandu – You are the future“ pre najperspektívnejšieho hráča v kategórii minižiakov, získal ju najvyšší hráč na palubovke, Martin Barniak z Cirkevnej školy.

Ak sa niektorí z chlapcov a dievčat rozhodli pokračovať vo svojom zdokonaľovaní sa v basketbale, boli oslovení trénermi basketbalovej prípravky. Túto možnosť budú mať už od septembra, keď sa naplno rozbehnú basketbalové tréningy v novej sezóne.