Prví kandidáti: V Žiari zatiaľ vyzývateľ chýba, v Kremnici sa už známi dvaja

V Žiari sa zatiaľ ostrý volebný súboj nečrtá, v Kremnici môže byť zoznam kandidátov tradične dlhý.

15. jún 2018 o 14:12 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM/KREMNICA. Hoci súčasný primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal ohlásil svoju opätovnú kandidatúru na post šéfa samosprávy už v novoročnom príhovore vymenúvajúc úspešné či plánované projekty, jeho protikandidát sa zatiaľ nerysuje.

Dohady poprela

Oslovili sme viacerých poslancov súčasného mestského zastupiteľstva, zdá sa však, že medzi nimi mu vyzývateľ nerastie. „Nad kandidatúrou na primátora mesta neuvažujem,“ zareagoval na našu otázku nezávislý poslanec Norbert Nagy, ktorý v minulosti vystupoval kriticky najmä pri témach športu v meste. Dnes len konštatuje, že Antal má jeho dôveru a podporu.

Najmä v poslednom období vídať Emila Vozára na mnohých podujatiach a pomerne aktívny je aj jeho profil na sociálnej sieti. Aj to by mohlo čo-to naznačiť. Napriek tomu poslanec za stranu Smer-SD odpovedal na našu otázku negatívne. „Nie nad kandidatúrou neuvažujem, na poslanca áno, ale na primátora určite nie.“Podobne odmietavú odpoveď nám dal aj súčasný viceprimátor a žiarsky lekár Ladislav Kukolík, ktorý sa pred rokmi postavil bývalému primátorovi Ivanovi Černajovi.

V kuloároch sa už dlhšie šepká aj o ženskej kandidátke, mohla by ňou byť bývala prednostka žiarskeho mestského úradu z čias primátora Černaja - Mariana Páleníková. "Nie, kandidatúru nezvažujem," vyvrátila pre MyZiar.sk dohady Páleníková.

Okresné štruktúry Smeru, ktoré v minulých voľbách podporili Antala, zatiaľ neoznámili, či tentoraz postavia vlastného straníckeho kandidáta.

SNS v tom však už má jasno. „V Žiari určite podporíme súčasného primátora. Z nášho pohľadu nie je čo meniť,“ tlmočil stanovisko okresnej organizácie SNS Dušan Bosák.

Vytvoria koalíciu?

V Žiari nad Hronom aj v Kremnici podľa vyjadrenie hovorcu hnutia OĽaNO Matúša Bystrianskeho v súčasnosti prebiehajú rokovania o podpore kandidáta v oboch mestách. „Hnutie OĽaNO vždy presadzovalo myšlienku spájania opozičných demokratických strán, preto sme otvorení prípadnej spolupráci demokratických opozičných strán v komunálnych voľbách aj v mestách Žiar nad Hronom či Kremnica,“ reagoval na našu otázku.

Podobne zdržanliví pri otázke konkrétnych mien sú zatiaľ aj v strane SaS. „V oboch týchto mestách prebiehajú koaličné rokovania. O ich výsledkoch budeme informovať,“ napísala v stanovisku Katarína Svrčeková, hovorkyňa strany.

Traja ambíciu potvrdili

V historickej Kremnici, kde býva počet kandidátov tradične vyšší ako v iných mestách regiónu, naposledy do finále smerovali až ôsmi, už mená na zozname pribúdajú. Opätovnú kandidatúru pre týždenník My potvrdil aktuálny primátor mesta Alexander Ferenčík (nezávislý), ktorý je vo funkcii prvé volebné obdobie. Už teraz má istú podporu SNS.

„Budem kandidovať. Zistil som, ako systém funguje, vypracoval som si niektoré vzťahy, niektoré možnosti sa otvorili. Myslím si, že som bol úspešný,“ povedal nám s dôvetkom, že niektoré kroky, ktoré urobil, budú dávať zmysel až v nasledujúcom volebnom období. „Príprava prebehla a niektoré výsledky sa dostavia neskôr,“ dodal.

Už dnes sa hlásia dvaja vyzývatelia súčasného šéfa samosprávy. „Budem kandidovať na post primátora Kremnice, s plánovanou podporou pravicových demokratických strán,“ potvrdil v stanovisku súčasný mestský poslanec za KDH Martin Novodomec.

„Mám rád Kremnicu a môj jediný záujem je pracovať pre jej občanov. Kremnica sa musí začať viac rozvíjať a zastaviť úpadok, ale - po osobnej skúsenosti - byť poslancom na to nestačí. Mesto potrebuje primátora, ktorý nebude robiť pre seba, ale pre občanov,“ odkázal.

Zmenu chce v Kremnici vidieť aj v súčasnosti nezávislý poslanec Jaroslav Slašťan, známy tiež ako občiansky aktivista. „Žijem tu od detstva a mám k tomuto mestu vzťah, vidím, ako by veci mohli napredovať, mám nejakú víziu, ako by mesto mohlo vyzerať, žiaľ, už niekoľko rokov sa ju nedarí splniť. Pochopil som, že z pozície poslanca sa veci len veľmi ťažko dajú meniť alebo ovplyvňovať. Rozhodol som sa prevziať reálnu zodpovednosť za chod mesta a ponúknuť Kremničanom svoju kandidatúru na primátora. Z mojej strany je to ponuka, je na ľuďoch, ako ju zoberú,“ potvrdil pre My úmysel ísť do volebného boja o primátorské kreslo.

„Ja sa rozhodnem na poslednú chvíľu, dnes však nevidím dôvod na zmenu na poste primátora,“ povedal nám ďalší oslovený, Marián Vojtko, ktorý si poslancovanie, ale aj kandidatúru na najvyšší post v Kremnici vyskúšal už v minulosti. Dnes má blízko k strane SaS.