Pohronie v príprave proti slávnemu Slovanu: Zápas splnil svoj účel

Futbalisti Pohronia odohrali prvé prípravné stretnutia. Súperom im bol slávny klub Slovan Bratislava.

17. jún 2018 o 12:42 Stanislav Černák

Futbalisti Pohronia odštartovali prípravu na novú sezónu druhej najvyššej slovenskej futbalovej ligy ako prvý tím zo všetkých účastníkov II. ligy. V programe prípravy bol už aj prípravný duel, ktorý zohrali v Bratislave proti Slovanu, ktorý tiež zažal vo Fortuna lige trénovať prvý.

Ako informoval klub na svojej oficiálnej stránke, na kvalitnom trávniku začali lepšie domáci. Van Kessel a Schet sa ocitli sami pred Jenčom, no ten ich pokusy chytil. V strede prvého dejstva opäť úradoval Jenčo, keď zázračne vyrazil hlavičku Holmana z päťky a o chvíľu na to vychytal aj Holmana. V 42. minúte pohrozilo aj Pohronie, samostatný únik Obiechina skončil na žrdi. V 45. minúte Pohronie šlo do prečíslenia, Pavúk však pokazil prihrávku, Holman dlhou loptou preloboval Jenča – 1:0.

V druhom polčase Slovan vymenil celú jedenástku a Pohronie už nebolo nebezpečné. Bol to polčas šancí domáceho Slovana. Z nich skončila v sieti len tá z 59. minúty, keď Cmiljanič obstrelil brankára Pohronia.

Pohronie: Jenčo - Nosko, Tesák, Jacko, Pellegrini, Obiechina, Pavúk, Hatok, Jacko, Litwiak, Blahút. Náhradníci: Packo, Župa, Krascsenits, Frimmel, Paraj, Sojka, Pittner, Pidruchnyi

Ďalší prípravný zápas, tentokrát na domácom trávniku v Žiari nad Hronom, je naplánovaný na utorok 19. júna o 18.00 proti Ružomberku.

