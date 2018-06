Za inteligentné parkovanie v centre si Žiarčania zaplatia

Keď systém v centre zavedú, budú analyzovať správanie sa parkujúcich vodičov. Na novom smart riešení mesto prerábať nechce.

19. jún 2018 o 12:49 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Diskusného stretnutia MY s VAMI na tému Smart Cities organizovaného týždenníkmi My v Banskobystrickom kraji sa zúčastnil aj prednosta žiarskeho mestského úradu Juraj Miškovič. Hovoril aj o tom, prečo sa samospráva rozhodla ako prvé zo smart riešení pre Žiar vyskúšať práve inteligentné parkovanie v centre mesta.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Do dvoch mesiacov

Impulzom bola skutočnosť, že aj po vybudovaní asi stovky nových parkovacích miest v centrálnej zóne sa počet áut a tlak na parkovanie v okolí Námestia Matice slovenskej neznížil.

„Vytvorili sme viac ako sto nových parkovacích miest, no dosiahli sme akurát to, že do práce jazdí autom o sto ľudí viac. Teraz ideme osadiť nové senzory, vysúťažili sme dodávateľa a tento smart systém zavedieme,“ povedal na diskusnom stretnutí s dôvetkom, že by sa to malo udiať do dvoch mesiacov.

Obyvatelia budú mať k dispozícii aplikáciu pre smart telefóny, ktorá by ich mala navigovať k najbližšiemu voľnému parkovaciemu miestu.

„Ide nám o to, aby sme mesto sprístupnili aj krátkodobým návštevníkom. Zavedieme časovo obmedzené parkovanie a budeme sledovať, ako sa ľudia budú správať a sledovať tiež obsadenosť parkovacích miest,“ povedal.

Po analýze toho, ktoré parkovacie miesta majú najväčšiu obrátkovosť, alebo, či sú také, ktoré jedno auto obsadí na celú pracovnú dobu, príde regulácia.

„Zavedieme časovo obmedzené státie a postupne možno aj nejaké rezidentské zóny,“ naznačil ďalšie kroky prednosta žiarskeho mestského úradu.

Juraj Miškovič, prednosta žiarskeho mestského úradu (vľavo). (zdroj: Jozef Mikuš)

Na náklady vyberú od ľudí

Časovo obmedzené parkovanie však znamená takmer automaticky aj spoplatnenie parkovacích miest v meste. „Zavedieme spoplatnenie, ale nie v zmysle, aby sme na parkovaní zarábali. Ale keď vieme, že nás systém stojí napríklad tisíc eur mesačne, tak nám stačí na tých 120 miestach vybrať tisíc eur, aby sme boli nula k nule,“ povedal Miškovič .

Myslí si, že inteligentné parkovanie je jedným z ekonomických smart riešení.

„Je to také riešenie, ktoré si na seba dokáže zarobiť, aby sme nezaťažili mestský rozpočet,“ povedal a dodal, že od ľudí mesto bude musieť vybrať na parkovnom minimálne toľko, koľko ho prevádzka systému bude stáť.