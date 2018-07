Slovenské alternatívne leto je späť. Po desiatich rokoch opäť ožije pri Revišti

Hrad Revište si pamätá desať ročníkov festivalu Slovenské alternatívne leto. Po desaťročí sa festival pod zrúcaninu vracia.

6. júl 2018 o 11:40 Adriana Antolová

ŽARNOVICA. Po desiatich rokoch opäť ožíva myšlienka alternatívneho leta. Komunita ľudí s odlišným názorom sa rozhodla obnoviť festival s názvom Slovenské alternatívne leto, ktorý písal svoju históriu v rokoch 1995 až 2008.

Spomienka naň sa bude konať už o niekoľko dní. „Vznikla u nás potreba stretnutia komunity ľudí s iným názorom a chceli sme si tak oživiť spomienky. Len nedávno sme začali s organizáciou festivalu v prírode, medzi hradom Revište a Hronom, v areáli Drevenice Revište pri Žarnovici, ktorý sa uskutoční 13. a 14. júla,“ hovorí Slávka Prevendarčíková, jedna z organizátorov podujatia.

Hudba, divadlo aj joga

„Okrem hudby ponúkame návštevníkom na festivale aj divadelné predstavenia, monológy, prednesy, pantomímu, jogu, workshopy, premietanie amatérskych a alternatívnych filmov, autorské uvedenie filmu, oddychové zóny ako čajovňu, cestovateľské prednášky, čítačky, športové aktivity, rafting na Hrone, výstup na hrad, návštevu zveroparku či možnosť využiť detské ihrisko,“ približuje.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tajchom venoval Michal sedem rokov. Chystá knihu o banskoštiavnickej vodohospodárskej sústave

Vystúpia tiež známe tváre a kapely ako Krch – off –band z Prahy či Andrej Šeban a Katka Koščová. Zahrať prídu aj kapely, ktoré už na festivale v minulosti vystupovali – Nšoči z Kroměříža alebo Korai trancemission z Budapešti.

„Podporujeme aj regionálnu hudobnú scénu a kapely, ktoré nemajú dosť príležitostí predviesť sa. Celkovo si na festivale zahrá viac ako 20 kapiel. Pripravený je aj plne vybavený Drum ´n´ Bass stage, keďže tento štýl veľmi rýchlo napreduje a má veľa fanúšikov z radov alternatívnej hudby. Pozvali sme sem špičku domácej scény či zahraničných hostí z Anglicka, ktorí so sebou prinesú pravý „jump up“ sound,“ prezrádza Prevendarčíková.

Festival má históriu

Prvý ročník festivalu Slovenské alternatívne leto zorganizovali zakladatelia stále existujúceho klubu Bombura v Brezne v roku 1995 na hrade Bzovík. Myšlienka zorganizovať festival vznikla s prirodzenou potrebou presadzovať alternatívne kultúrne žánre vo väčšom rozmere ako len hranie v kluboch.

V roku 1996 sa festival presunul do breznianskej časti Lúčky – Valaská, v roku 1997 sa uskutočnil v Osrblí a v 1998 sa udomácnil na novom mieste pod zrúcaninou hradu Revište pri Žarnovici, kde fungoval do roku 2008. „Veci z minulosti sa často vracajú do prítomnosti a stále majú čo povedať aj v budúcnosti,“ okomentovala návrat formátu členka organizačného tímu.