Oblastný majster z Hornej Vsi si vyššiu súťaž nezahrá

Horná Ves vyhrala VI. ligu, vyššiu súťaž si však v ďalšej sezóne nezahrá.

27. jún 2018 o 12:00 Stanislav Černák

HORNÁ VES. Futbalový klub TJ Inter Horná Ves sa stal šampiónom VI. ligy, ktorá spadá už do pôsobnosti Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom. Klub získal v 26 zápasoch 64 bodov. Dvadsaťkrát sa tešili futbalisti Hornej Vsi z víťazstva, štyrikrát remizovali a len dva razy pocítili trpkosť prehry. Mali impozantné skóre 87:25.

„Chlapci počas celej sezóny podávali uspokojivé výkony. Keď zaváhali, bolo to paradoxne so slabšími súpermi. S konkurentmi v boji o horné priečky tabuľky sme odohrali relatívne dobré zápasy,“ zhodnotil v krátkosti sezónu tajomník klubu Peter Širáň.

Kvalitné zápasy, aj sklamania

V klube sú spokojní najmä s troma zápasmi, ktoré boli najkvalitnejšie. „Počas jesene sme odohrali najlepší zápas v Repišti, mal najvyššiu úroveň. V jarnej časti to bola odveta doma s Repišťom a s Brehmi. V týchto troch dueloch sme podali najlepšie výkony,“ doplnil Širáň.

Samozrejme, Horná Ves odohrala aj zápasy, ktoré sa im nevydarili. „Paradoxne to boli stretnutia proti slabším súperom. Či už v Dolnej Trnávke alebo v Horných Hámroch. Tieto zápasy boli najmenej uspokojivé.“

Futbalisti Hornej Vsi boli trištvrte sezóny v tabuľke za Repišťom a snažili sa ich bodov dohnať. „V závere sezóny im akoby došiel dych a my sme ich zaváhanie využili, v tabuľke sme sa na nich bodovo dotiahli a napokon sme ich aj predbehli. Rozhodli o tom aj dohrávané zápasy, ktoré im veľmi nevyšli a tam vznikol bodový rozdiel v náš prospech,“ vysvetlil tajomník Interu.

Nielen oslavy titulu, ale aj okrúhle výročie vzniku klubu

Oslavy majstrovského titulu v VI. lige si nechali na týždeň po skončení aktuálneho ročníka. Spojili ho totiž s oslavami 50. výročia založenia klubu. „Oslavy sme si nechali na uplynulý víkend a spojili ho s okrúhlym jubileom klubu. Počas osláv sme si prebrali aj medaily od ObFZ,“ doplnil Širáň.

Piatu ligu hrať nebudú

TJ Inter Horná Ves má ako šampión VI. ligy nárok na postup do piatej ligy. V klube majú už o účasti vo vyššej súťaži jasno. „Do piatej ligy nepôjdeme. Je za tým viacero dôvodov. Či už ihrisko alebo sociálne zariadenia. Museli by sme vybavovať viacero výnimiek, aby nám dovolili hrať piatu ligu a hlavne je tam podmienka, že klub musí mať aj mládežnícke družstvo a to sme v takom krátkom období neboli schopní dať dokopy,“ prezradil tajomník klubu.

Brány pred hraním piatej ligy však úplne nezatvorili. Žiaľ, klub sa mal rozhodnúť do troch dní od skončenia aktuálnej sezóny a v takomto šibeničnom termíne nebolo možné splniť všetky požiadavky SsFZ po technickej a organizačnej stránke. „Pokiaľ chlapcom táto forma a nasadenie vydrží, a ak sa nám podarí zopakovať podobný úspech aj v ďalšej sezóne, budeme mať na prípravu mládežníckeho družstva a ostatných potrebných vecí okolo toho viac času a priebežne sa budeme na to pripravovať. Po ďalšom ročníku by sme mohli aj reálne uvažovať o piatej lige, ale momentálne to nejde. Tri dni po ukončení sezóny chceli po nás definitívne stanovisko a v takom šibeničnom termíne nie sme schopní dať dokopy potrebné veci pre hranie piatej ligy.“

Momentálne je isté, že do piatej ligy sa napokon prihlásilo mužstvo Prenčova, ktoré skončilo v uplynulej sezóne na štvrtom mieste. V najbližších dňoch vám prinesieme článok o účasti Prenčova v piatej lige.