Auto vrazilo do stromu, zranili sa dvaja ľudia

V aute, ktoré zišlo z cesty a po náraze do kmeňa sa prevrátilo, bola v tom čase štvorčlenná posádka.

1. júl 2018 o 10:34 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. K vážnej nehode došlo v sobotu (30.6.) popoludní v lokalite Červená studňa pri Banskej Štiavnici. Plne obsadené osobné auto zišlo z cesty a narazilo do kmeňa stromu. Dvaja ľudia sa zranili. Zasahovali hasiči a zdravotnícki i leteckí záchranári.

Polícia ako o príčine nehody hovorí o neprispôsobení rýchlosti schopnostiam vodiča. Muž (24) z Počúvadla za volantom Škody Octavia smeroval podľa slov krajskej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej od Hodruše-Hámrov do Banskej Štiavnice, keď nezvládol zákrutu a s autom skončil mimo cesty.

"Zišiel s ním na trávnatú plochu mimo cesty a tam narazil do kmeňa, auto sa prevrátilo na strechu. Dvaja spolujazdci sa pri udalosti zranili, jedného transportoval vrtuľník do nemocnice v Banskej Bystrici a druhého záchranka do nemocnice v Žiari," opísala Faltániová.

Záchranársky vrtuľník pristál na miestnom futbalovom ihrisku, kde si posádka prevzala 38-ročného pacienta do svojej starostlivosti od rýchlej lekárskej pomoci.

"Muž utrpel poranenie tváre, chrbtice, hrudníka s príznakmi na vnútorné poranenie orgánov," potvrdila hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková s dôvetkom, že do banskobystrickej nemocnice ho prevážali v stabilizovanom stave na umelej pľúcnej ventilácii.

Vodiča, u ktorého po havárii alkohol nezistili, a ďalšieho člena posádky ošetrili na mieste.