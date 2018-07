Na banskoštiavnickej Trojici pribudla mini tržnica

Drevené stánky majú dizajn, ktorý odkazuje na štiavnické tajchy.

2. júl 2018 o 10:07 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Novinkou na Námestí svätej Trojice v najužšom centre historickej Banskej Štiavnice je sezónna mini tržnica. Na jednej strane turisticky lukratívneho priestoru pribudli dva predajné stánky.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica na ne ešte vlani získala dotáciu Banskobystrického samosprávneho kraja v objeme 3300 eur.

„Týmto spôsobom jednak chceme podporiť remeselníkov a malovýrobcov z regiónu. Na druhej strane takto umožníme turistom, aby si od nás niečo odniesli,“ povedal riaditeľ organizácie Igor Kuhn.

Zvolili jednotný dizajn a drevo ako materiál

Organizácia dostala od mesta pre záber priestranstva výhodnejšie podmienky, ako keby si ho prenajímali samotní predajcovia. „Tí nám na oplátku sľúbili, že obsadia stánky vtedy, keď sú tu turisti, teda v hlavnej sezóne. Aktuálne garantujeme piatok, sobotu a nedeľu,“ konkretizoval Kuhn.

Pozitívom súčasného riešenia je podľa neho aj podoba stánkov. Sú drevené a variabilné – v čase, keď nie sú obsadené, sa dajú zmeniť na pouličné posedenie pre verejnosť.

„Remeselníci si tu v minulosti pri rôznych príležitostiach stavali šiatre, ale každý bol iný a bolo to chaotické, preto sme sa rozhodli pre jednotný dizajn. Tieto stánky majú tvarom a rozmermi pripomínať hrádzové domčeky na tajchoch – hovorí sa im mních,“ priblížil Kuhn.

Predajcovia sa budú striedať

Novinku vítajú aj výrobcovia. „Ja mám svoj vlastný stánok, no toto riešenie pomôže najmä tým, ktorí nemajú tú možnosť. Pre tých je to určite výhodné, vezmú si napríklad do taxíka kufrík s vecami a prídu sem,“ okomentovala mini tržnicu Mária Lacíková, ktorá vyrába strieborné a zlaté šperky s kameňmi.

Systém, v akom sa predajcovia v dvoch stánkoch prestriedajú, podľa nej ukáže až prax v nasledujúcom období.

„Je to pomoc najmä pre tých, ktorí nemajú vlastný stánok alebo nemajú auto. Ja však vnímam najmä estetické hľadisko, že je to omnoho krajšie a vyzerá to lepšie ako doteraz,“ poznamenala šperkárka Andrea Galajdová, ktorá zároveň pomáha organizovať miestnych remeselníkov do spoločných aktivít.

Pripomenula aj, že toto miesto je pre predajcov o niečo lacnejšie ako to, ktoré si prenajímajú od mesta počas jarmokov a podobných podujatí.

Šéf oblastnej organizácie cestovného ruchu dodal, že ak sa novinka ujme a zaznamenajú záujem zo strany turistov a výrobcov, stánkov aj dní v týždni, keď budú otvorené, by mohlo byť viac.

Po sezóne túto mini tržnicu jednoducho zbalia a odložia.