Prenčov ide do piatej ligy: Ľudia sa už na vyššiu súťaž tešia

Futbalový klub TJ Štart Prenčov si zahrá piatu ligu.

2. júl 2018 o 12:23 Stanislav Černák

PRENČOV. Majstrom žiarskej oblasti sa v uplynulej sezóne stali hráči TJ Inter Horná Ves. Oni však účasť v piatej lige odmietli, taktiež aj tímy pod ním. Napokon sa v novom ročníku v piatej lige skupine C objaví tím zo štvrtého miesta v tabuľke – TJ Štart Prenčov.

„Piata liga je veľmi atraktívna súťaž a v podstate je možné, že toto je posledná možnosť pre aktuálny káder zahrať si vyššiu súťaž, tak sme sa rozhodli, že to chceme vyskúšať,“ prezradila prezidentka klubu Dominika Ečeková.

Tá však podľa jej slov na 99 percent končí na pozícii prezidentky klubu. „Malo by to byť k 1: júlu. Chceme, aby sa príprava na novú sezónu začala už pod novým vedením,“ doplnila.

Piata liga znamená aj viac cestovania a je nepochybne náročnejšia na finančné zabezpečenie. „Klub má 100 percentnú dotáciu z rozpočtu obce Prenčov. Finančné prostriedky, ktoré sú nad rámec rozpočtu, sa budú zháňať od rôznych sponzorov. Pevne veríme, že sa nám ich podarí zohnať,“ povedala.

Prenčov nikdy nehral vyššiu súťaž ako majstrovstvá oblasti. Bude to historická premiéra klubu v piatej lige. „Práve kvôli tomu sa chlapci rozhodli, že chcú hrať piatu ligu. Ich generácii sa takáto možnosť už nemusí naskytnúť,“ vysvetlil tréner futbalistov Prenčova Kamil Chovan a pokračoval: „Chceme sa pohybovať v strede tabuľky, aby sme nevypadli.“

Piatu ligu by mal hrať súčasný káder, ktorý vybojoval štvrté miesto v uplynulej sezóne. Záver uplynulej sezóny Prenčov dohral s náhradníkmi, pred štartom nového ročníka by už mal byť v plnej sile. „Po dlhodobých zraneniach sa do tímu vrátia bratia Šimon a Branislav Beňovičovci. Vracia sa k nám aj brankár Herold zo Sásy. Rozpracovaný máme aj príchod jedného obrancu,“ povedal kormidelník tímu.

Kamil Chovan hovorí, že skúsenosti so silnejšími tímami majú. „Pred štartom uplynulého ročníka sme odohrali prípravné stretnutia so Štiavnickými Baňami, so Sásou a tieto zápasy sme vyhrali,“ doplnil.

V obci sa už na piatu ligu všetci tešia. „Máme veľmi pozitívne ohlasy, ľudia sa už na vyššiu súťaž tešia,“ zakončil tréner Chovan.

