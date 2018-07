Výherca tipovačky Lešniak: Hlavnú cenu využijem na rodinný výlet

Auto na víkend od spoločnosti IMPA si užije bývalý okresný futbalový rozhodca.

4. júl 2018 o 10:56 Stanislav Černák

ŽIAR NAD HRONOM. Ďalšia časť obľúbenej Vašej tipovacej ligy sa skončila. Približne od polovice súťaže viedol celú súťaž Ján Lešniak zo Žiaru nad Hronom.

V závere svoj náskok ale pomaly strácal. Napínavé to bolo až do posledného kola. Ján Lešniak sa napokon stal celkovým víťazom s náskokom dvoch bodov.

„Sledoval som to pozorne, v poslednom kole som sa snažil tipovať takticky. Ale pred záverečným kolom som sa o celkové víťazstvo trocha obával, pretože ak by hráči za mnou nahrali 9 bodov, tak by ma dobehli,“ prezradil šťastný výherca.

Ján Lešniak je bývalý okresný rozhodca, futbal mu je blízky. Ešte stále pozná mnohých hráčov.

„Pri tipovaní som dával na svoju intuíciu. Keď hral tabuľkovo lepšie postavený mančaft so slabším, veril som favoritovi a dával jednotku. Trafil som aj nejaké remízy,“ povedal.

„Do tipovačky sa zapájam tri či štyri sezóny. Podarilo sa mi vyhrať poukážku na umytie auta, ale toto je moje prvé celkové víťazstvo,“ radoval sa Lešniak.

Víťazovi sa najhoršie tipovali výsledky treťoligistu. „Najviac ma „klamala“ Žarnovica. Ťažko sa mi tipovali jej zápasy. Doma prehrala, vonku zas vyhrala,“ dodal so smiechom.

Hlavnou cenou súťaže je požičanie auta na víkend od spoločnosti IMPA. Okrem toho získal Ján Lešniak aj dve fľaše vína a finančnú hotovosť 50 eur. „Hlavnú cenu využijem na rodinný výlet na víkend, zrejme do Tatralandie alebo iného Aqua Parku,“ potešil sa.

Lešniak bude v ďalšej edícii tipovacej ligy obhajovať prvenstvo, vie že to mať ľahké nebude. „Určite sa budem zapájať aj v ďalšom ročníku tipovačky. Aj môj švagor tipuje, párkrát už vyhral. Teraz sa nezapájal, ale keby hej, istotne by ma obháňal,“ zakončil so smiechom.