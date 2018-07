Netradičná a jedinečná rozlúčka karatistov so sezónou (+ FOTO)

„Japonská výzva“ pre priaznivcov karate, tak by sa dala charakterizovať táto na Slovensku jedinečná aktivita.

8. júl 2018 o 13:12 MŠK KK Žiar nad Hronom

ŽIAR NAD HRONOM. Počas posledného júnového piatku sa uskutočnil v Žiari nad Hronom na 4. ZŠ otvorený maratón v cvičení prvej majstrovskej kata Sajfa štýlu Goju Ryu.

Každý jeden účastník tejto netradičnej aktivity musel zacvičiť túto kata 108-krát, za čo získal sladkú odmenu a certifikát. Dve desiatky cvičencov všetkých vekových kategórií si úspešne vyskúšali v teplotných podmienkach japonskej Okinavy spoločné cvičenie tejto tradičnej kata.

Kata Saifa (Saiha, Suipo, Saifua) vo voľnom preklade znamená „Roztrhať na kusy“ alebo tiež v kontexte fonetickej príbuznosti či dialektu sa dá preložiť aj ako „Posledný bod zlomu“ či „Trhajúci leopard“.

Podľa dostupných historických informácií vieme, že pôvod kata Saifa siaha do obdobia starej Číny, pravdepodobne do oblasti FuZhou. Obranné a útočné techniky v kata Saifa možno nájsť aj v klasickej knihe bojových umení Bubishi. Rôzne zdroje odkazujú pôvod kata do niektorých zvieracích štýlov bojového umenia ako Žeriav, Lev, Leopard, či Tiger.

Vo všeobecnosti teda ide o jednu z najstarších klasických kata a je vyučovaná ako prvá kaishu kata vo veľa Go-ju školách. Cvičením tejto kata sa symbolicky vraciame do čias Shaolinu a sním spojeného bojového umenia mníchov KungFu.

Na Okinavu sa kata Saifa dostala prostredníctvom majstra Kanryo Higaona (zakladateľ bojového štýlu NahaTe a učiteľ zakladateľov štýlu Goju Ryu - Chojun Miyagi a Shito Ryu - Kenwa Mabuni), ktorý sa ju naučil pravdepodobne od niektorého z majstrov Kojo, RyuRuKo, Wai Xinxian alebo Iwah, pri svojej ceste do Číny okolo roku 1870. V rámci znalostnej expanzie bojových umení sa postupne dostali tieto informácie z Číny na Okinavu a odtiaľ postupne aj k nám na Slovensko, kde je cvičenie karate stále populárnejšie a venuje sa mu čoraz viac cvičencov.

Ak si kladiete otázku prečo práve 108-krát, odpoveď znie: „108 spája minulosť prítomnosť a budúcnosť do jedného celku kde 1 je boh, vyššia pravda, 0 symbolizuje nevedomosť a 8 celistvosť, nekonečno a večnosť. Hovorí sa, že existuje 108 pocitov pričom 36 sa týka minulosti, 36 prítomnosti a 36 súvisí s budúcnosťou.“

Na internete však môžete nájsť aj veľa ďalších zaujímavostí okolo čísla 108. Napríklad: ajvyššia kata v Goju ryu Suparinpei v preklade znamená 108, čínska astrológia hovorí o 108 posvätných hviezdach, indickí bohovia majú 108 mien, japonskí budhisti oslavujú príchod nového roku 108 údermi na zvon, 108 sa v isláme používa na označenie boha, v joge poznáme pozdrav slnku 108-krát ako cestu k meditácii, prvý vesmírny let (12.4.1961 Jurij Gagarin) trval 108 minút, priemer slnka je 108-krát väčší ako priemer zeme, vzdialenosť medzi zemou a slnkom je približne 108-krát priemer slnka, vzdialenosť medzi zemou a mesiacom je približne 108-krát priemer mesiaca.

V numerológií sa hovorí, že prvé tri čísla majú veľkú silu a ich skombinovaním dosiahneme výsledok 108. . Niektoré odkazy majú v sebe hlbokú myšlienku, niektoré sú zaujímavé a niektoré úsmevné. V každom prípade ide o cestu, ktorá nám umožňuje zlepšovať sa a byť lepším človekom, v tomto prípade prostredníctvom cvičenia kata Saifa 108-krát.

„Som rád, že okrem japonskej Okinavy sa táto tradícia úspešne dostala aj k nám na Slovensko. Zdá sa, že žiarski karatisti sa výzvy nezľakli a dokázali odcvičiť 108 kata s gráciou úspešného klubu,“ povedal tréner Miloš Víglšský.

Záver sezóny tak pod dohľadom Mojmíra Feldsama s „prepoteným kimonom“ ukončili sezónu rovnako tréneri Ľubomír Striežovský a Miloš Viglašský, ako aj úspešní kluboví pretekári Šimon Sečkár, Adam Hudec, Jozef Šipkovský, Nikola Kršiaková, tak aj nepretekári Dušan Volf, Vladimír Puliš, Peter Riško, Peter Zajko, Viktória Pavlová a ďalší...