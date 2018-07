V Maďarsku ťahal Žarnovičanov David Pacalaj

V semifinálovom kole majstrovstiev Európy dvojíc mala zastúpenie aj Žarnovica.

9. júl 2018 o 11:36 Martin Búri

Vietor ako na Lomnickom štíte, dráha prakticky bez roviniek a účasť ministerky školstva Maďarskej republiky na celých pretekoch, to charakterizovalo semifinálové kolo majstrovstiev Európy dvojíc v maďarskom Nagyhalász.

Slovensko v Maďarsku reprezentoval 16-ročný David Pacalaj a 17-ročný Ján Mihálik. Slovenských plochodrážnych fanúšikov môže tešiť jedna skvelá správa. Konečne máme po Maťovi Vaculíkovi pretekára, ktorý dokáže zamiešať výrazne kartami aj v pretekoch európskeho a svetového významu.

Výkon Davida Pacalaja z libereckého semifinále MS juniorov nebol náhodou, čo dokázal v Nagyhalásze. David, síce vekom najmladší, no ako jediný dokázal o body obrať inak bezkonkurenčnú lotyšskú dvojicu. Dokonca ani jednu svoju jazdu neskončil horšie ako druhý a to na krátkej atypickej, iba 300-metrov dráhe štartoval prvýkrát.

Nagyhalász je malé mestečko niekoľko kilometrov vzdialené od významného, vinohradníctvom presláveného mesta Tokaj. Dráha umiestnená „za domami a lesíkom“, ktorú vybudoval pred pár rokmi miestny podnikateľ, môže slúžiť za príklad pre stavby plochodrážnych oválov súčasnosti v krajinách mimo Poľska. Tisícpäťsto divákov a maďarská ministerka športu, do toho skvelá organizácia dobrovoľníkov a vyrovnané preteky, boli dobrou vizitkou.

Niekoľko zmien

Oproti nahláseným zostavám došlo v deň pretekov k niekoľkým zmenám. Po zranení pri pretekoch v Rivne nepricestoval Ukrajinec Andrij Karpov, čo znamenalo, že Alexandra Loktajeva doplní v každej jazde pôvodne náhradník Stanislav Mielničuk. V nemeckej zostave sa škrtalo meno Martin Smolinski a vpisovalo meno veterána Ronny Weisa. Najhoršie však dopadla fínska dvojica, z ktorej dorazil iba profesionál z britskej ligy Tero Aarnio a aj to len chvíľu pred samotnými pretekmi s jednou taškou priamo z letiska. Na zapožičanom motocykli od maďarských kolegov bol až príliš limitovaný a ako sa neskôr ukázalo, ovplyvnilo to aj súboj nórskych a slovenských mladíkov o piate miesto.

Na tréningu to celkom rýchlo išlo Jánovi Mihálikovi, na ktorom bolo vidieť, že dráhu pozná zo svojho minuloročného štartu. U Davida bolo naopak vidieť, že bude musieť seba a aj svoj motocykel dopasovať na atypickú dráhu. No našťastie už druhá tréningová jazda bola oveľa lepšia a David si rýchlo spomenul na svoj skvelý výkon na podobnej dráhe v Liberci. Všetkým bolo jasné, že 90 percent úspechu na takejto dráhe bude závisieť od dobrého štartu. A práve na to doplatil Mihálik, ktorému štarty vôbec nešli a aj keď počas jázd bol dosť rýchly a atakoval svojich súperov, predbiehať na tomto ovále dokázali len tí najskúsenejší.

Úvodné ostré jazdy

Už úvodná jazda so silnou Ukrajinou nastavila náladu v slovenskom tíme na kladné hodnoty. Očakávať lepší výsledok ako 1:5 s favorizovanou Ukrajinou by bolo prejavom až prílišného optimizmu. Štart jazdy však najlepšie vyšiel Loktajevovi a Pacalajovi. David za sebou držal stále dobiedzajúceho Mielničuka, ktorý sa v druhom kole dostal na jeho úroveň a už sa zdalo, že sa po lajne dostane pred nášho pretekára. David však ako skúsený harcovník zavrel svojho súpera na čiare a do cieľa priviezol pekné dva body. Ukrajina síce vyhrala, ale iba 4:2.

Piata jazda našu dvojicu postavila na štart proti domácim. Maďari síce menami nepatrili medzi najväčších favoritov, avšak tým, že domácu dráhu mali najviac najazdenú, mohli prekvapiť aj tých najlepších. Na štarte začalo prehrabovať zadné koleso Jána Mihálika ešte skôr než zasvietilo zelené svetlo a išla nahor páska. Rozhodca jazdu zastavil a slovenského juniora vylúčil za nahrievanie zadnej pneumatiky. Opakovaný štart najlepšie zvládol David Pacalaj, na ktorého však podnikol tvrdý útok z výjazdu prvej zákruty Norbert Magosi a nášho reprezentanta takmer poslal k zemi. Ten to síce ustál, no aj napriek snahe a výraznému skráteniu náskoku maďarského pretekára, ho už nestihol ohroziť. Znamenalo to opäť prehru 2:4 s domácimi Maďarmi.

Do tretej jazdy nastupovala naša dvojica proti osamotenému Aarniovi. Tomu v predošlej jazde proti Nemcom vypovedal službu zapožičaný stroj a tak sa s napätím očakávalo, či ho dokáže s mechanikom dať do pojazdného stavu proti našim. Nakoniec to dokázali a Aarnio, ktorý sa nestratil dokonca ani v semifinálovom kole Speedway of Nations v britskom Manchestri, vypálil našim mladíkom rybník už na štarte. Znamenalo to remízu 3:3.

Vo štvrtej jazde nás čakali Nemci, ktorí síce nepatrili medzi hlavných favoritov na postup, keď im neprišiel Smolinski, no ako ukázal neskorší priebeh pretekov, nenápadne sa dostali hneď za Lotyšov a dokázali postúpiť z druhého miesta do finále ME dvojíc. V jazde s našimi však nebolo isté nič. Po štarte sa vedľa seba dostali do nájazdu Grobauer, Weis a David. David dokázal rázne odsunúť za seba Weisa, no pritom stratil trochu na rýchlosti a síce do nájazdu druhej zákruty išiel bok po boku s Grobauerom, skúsenejšieho Nemca už nedokázal predbehnúť. Jazda opäť skončila 2:4 v náš neprospech.

Posledné jazdy

Pred predposlednou jazdou bolo jasné, že bojujeme s Nórmi o piate miesto. Nórom zahralo do karát šťastie s Fínom Aarniom, ktorý nielenže jazdu proti nim nevyhral, ale ju ani pre ďalšiu poruchu nedokončil a Nóri mali razom z päťbodovej straty rovnaký počet bodov ako naši. A to nás čakala jazda s dovtedy neporazenými Lotyšmi, ktorí vyhrávali nad svojimi súpermi výsledkami 5:1. Po štarte išiel suverénne dopredu stále úradujúci majster Európy Andžejs Lebedevs. Za jeho chrbtom sa však odohral súboj slovenského mladíka s ostrieľaným profesionálom Puodžuksom. V tomto prípade však ostrieľane pôsobil David a Lotyšovi nedal šancu. Ten sa ho snažil v zúfalej snahe predbehnúť všetkými možnými spôsobmi, no neuspel a dokonca sa na neho začal doťahovať Janči Mihálik. Jazda sa skončila síce prehrou našich, no bola to prehra, ktorá paradoxne potešila - 2:4.

O všetkom mala rozhodnúť posledná naša jazda v priamom súboji s Nórmi. Tú sme potrebovali vyhrať aspoň 4:2. Bohužiaľ, štart opäť nevyšiel Mihálikovi, kým Pacalaj uháňal do vedenia a bez ohrozenia svojimi súpermi vyhral. Mihálik sa pokúšal zmeniť nepriaznivý stav a z výjazdu druhej zákruty sa dostal na úroveň Glenna Moia, no nórsky mladík uhájil tretie miesto, čo znamenalo remízu 3:3 a konečné šieste miesto pre našich jazdcov. Ako sa na záver ukázalo, prípadná výhra s Nórmi nás mohla dokonca posunúť pred Maďarov na štvrté miesto. Keby bolo keby...

Celkovo preteky boli skvelé. Medzi jazdcami boli minimálne odstupy a prakticky sa stále jazdilo „v balíku“. Nikto si ničím nebol istý a súboje trvali takmer nepretržite. Víťazstvo si odniesli Lotyši, druhí boli Nemci, ktorí prekvapujúco vyradili favorizovaných Ukrajincov.