Horana žije s rodinou na samote pri Žiari. Lazy znamenajú pokoj, hovorí

Po rokoch života na lazoch pozoruje Horana isté zmeny. Letné dni sú teplejšie, práca náročnejšia. Ako hovorí, život sa mení stále.

15. júl 2018 o 10:52 Adriana Antolová

PROCHOT. Ľudová remeselníčka, amatérska pesničkárka a spisovateľka známa pod umeleckým menom Horana žije už vyše dvadsať rokov na Slovensku. Z Karlových Varov smerovala do Zaježovej neďaleko Zvolena, no nakoniec sa rozhodla pre život na lazoch v dedinke Prochot pri Žiari nad Hronom, kde býva so svojou rodinou. Ako sa jej život zmenil, nám prezradila samotná Veronika Kicková – Horana.

Čo vás priviedlo na Slovensko?

- Zaúradovala náhoda, hľadala som miesto, kde by som mohla skúsiť naplniť svoje ideály o živote v dobrovoľnej skromnosti. Na Zaježovú bolo vtedy možné prísť len tak s batohom a začať tam žiť.

Z Karlových Varov ste odišli skúsiť život na lazoch na Zaježovej. Čo všetko vás tieto prvé roky v našej krajine naučili?

- V Zaježovej som sa naučila veľa praktických vecí, od tých bežných, ako sú zakurovanie v šporáku, pečenie chleba, pranie na rumpli, až po tie zložitejšie – dojenie, kosenie, pestovanie zeleniny, ale aj základy niektorých ľudových remesiel. Najdôležitejšie sa mi, ale s odstupom času vidí, že som mohla pracovať spoločne s miestnymi starými gazdami a pochopiť, ako si organizovali čas.

Našli ste tam niečo, čo v Čechách nebolo?

- Spoznala som tam veľmi vzácnych ľudí. Bohužiaľ, zastihla som ich neskoro. Všetci mali už cez sedemdesiat rokov a ich svet odišiel s nimi. Je to neuveriteľné, ale stále je mi za nimi smutno. Snažila som sa to nejako spracovať v piesni Zaježka´96, ku ktorej vzniklo aj video s autentickými zábermi vtedajších Zaježovčanov.

Ako vnímate rozhodnutie presťahovať sa na lazy po rokoch? Stále ste rada, že ste opustili mesto?

- Na lazoch som sa našla, cítim sa dobre vo voľnej krajine, v horách blízko lesa.

Nechýba vám kultúra, divadlá, väčšia socializácia? Chodievate so svojou rodinou často do mesta?

- Kultúra mi nechýba, skôr sa ju snažím sama tvoriť. Hrám v dvoch kapelách, chodím po jarmokoch a rôznych podujatiach ako ľudová remeselníčka, takže kontaktu s ľuďmi mám dosť. Rada sa však vraciam do nášho ticha. Do mesta chodíme vždy, keď niečo potrebujeme.

Čo sú pre vás plusy života na samote?