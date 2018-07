Jazveca durili z pivnice domu kremnickí mestskí policajti a lesníci

Ľudia často na odchyt divo žijúcich zvierat volajú mestských policajtov. Tí pomáhajú, aj keď na to nie sú vybavení a podľa zákona by nemali.

15. júl 2018

KREMNICA. Nepríjemné ráno zažili ešte koncom júna manželia z Kremnice. O piatej ich zobudili podozrivé zvuky z pivnice.

„Počuli sme rachot a nevedeli sme, čo by to mohlo byť, manžel to teda išiel s tĺčikom na mäso v ruke skontrolovať. Ukázalo sa, že je to jazvec,“ spomína Veronika Chrienová.

Zistiť, komu v takejto situácii volať a koho žiadať o pomoc, nebolo vôbec jednoduché. „Volali sme na viaceré čísla, ale nedvíhali, napokon sme sa obrátili na mestskú políciu,“ povedala, čo predchádzalo snahe dostať pomerne statné divé zviera z domu.

Spoločný zásah

Náčelník kremnickej mestskej polície Roman Brhlík potvrdil, že spolu s pracovníkmi firmy Mestské lesy Kremnica vyrazili na miesto. „Majitelia domu sa správne radšej stiahli, takéto zviera môže byť nebezpečné,“ hovorí.

Odchytová tyč či sieť, ktoré používajú pri psoch a mačkách, boli v tomto prípade málo platné, jazvec by sa totiž pri chybnom kroku mohol dostať do obytnej časti domu.

„Zatarasili sme mu túto cestu a dlhými palicami sa sme sa ho snažili naviesť z úzkeho priestoru von. Najskôr sa mu veľmi nechcelo, no napokon sa to podarilo,“ objasňuje Brhlík s dôvetkom, že šelma sa vydala k ďalším domom, a tak ju hliadka sledovala.

„Nechceli sme, aby prekvapil nejakého človeka a vznikla by nebezpečná situácia. Napokon sa zachytil smerom do lesa, na Revoltu,“ opisuje a dodáva, že udalosť sa zaobišla bez zranení ľudí aj samotného zvieraťa.

Že to nemuselo skončiť dobre, potvrdil riaditeľ eseročky Mestské lesy Kremnica Karol Mutňanský. „Jazvec je šelma, to si treba uvedomiť. Mohol by človeka škaredo dohrýzť. Okrem toho, každé zviera, keď je zatlačené do kúta, by mohlo ublížiť. Našťastie to tentoraz skončilo dobre,“ hovorí.

Zákon je jedno, prax druhé

So šéfom mestských policajtov sa lesník zhoduje, že v podobných situáciách sa ľudia často nemajú na koho obrátiť.

„My by sme v zásade nemali vôbec konať. Paradox je ten, že ak by sme takéto zviera odchytili, tak by sme, striktne podľa zákona, boli pytliaci. Hoci tu existuje Regionálna veterinárna a potravinová správa, poľovnícke združenia, lesný odbor okresného úradu, skúste im zavolať v piatok poobede a uvidíte, ako budú reagovať. Nie sú na to vôbec vybavení, sú to vlastne úradníci,“ vyjadruje svoj názor na túto dieru v praktickom uplatňovaní zákona Brhlík.

Hoci to nie je v kompetencii mestskej polície ani mestských lesníkov, často sa snažia pomôcť spoločne a v spolupráci s poľovníkmi.

„S divými zvieratami je to problém. V Kremnici sme už odchytávali srncov, líšky, medvieďa, rysy, ale aj ďalšie zvieratá. Zväčša sme ich potom vypustili do prírody,“ spomína.

„Niektoré zvieratá sa navyše dajú odchytiť len pomocou narkotizačnej zbrane, na to ale musí prísť človek, ktorý je na to vyškolený. Myslíte si, že by prišiel z iného kraja kvôli jazvecovi v pivnici?“ pýta sa Brhlík.

Veterinárka: Je to problém

O ťažkostiach prakticky uplatňovať zákonný postup hovorí aj riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom Terézia Pallerová.

„Je to veľký problém. Ľudí, ktorí sú oprávnení robiť odchyt divo žijúcich zvierat, je ako šafranu, a pokiaľ viem, nie je k dispozícii ich zoznam. Väčšinou sú to ľudia viazaní na zoo a podobné zariadenia,“ reaguje.

Ak nikoho takého v čase, keď ho potrebujete, nedokážete zohnať, odporúča kontaktovať miestne poľovné združenie alebo lesný odbor okresného úradu.

„Práve ten môže povoliť prípadný mimoriadny odstrel,“ vysvetľuje, no vzápätí dodáva, že úradníkov zastihnete len v pracovnej dobe.

"Poľovná zver je majetkom miestne príslušného poľovného združenia. V týchto prípadoch sa treba obrátiť sa priamo na združenie, nakoľko držba takéhoto živočíchom alebo manipulácia s ním sa pokladá za pytliactvo. Ak občan nevie ktoré poľovné združenie je miestne príslušné, môže to zistiť na lesnom úrade, prípadne od Slovenskej poľovníckej komory," odporúča riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy Dušan Trcka.

Keď sme sa s otázkou, čo v situácii, v akej sa ocitli manželia z Kremnice, robiť, obrátili na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odkázali nás na ministerstvo pôdohospodárstva. Odtiaľ však na náš dopyt žiadna odpoveď neprišla.