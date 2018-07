Múr s reliéfmi v centre zrekonštruovali. Pozrite si foto predtým a teraz

Reliéfy Vladimíra Oravca sa vrátili na pôvodné miesto.

16. júl 2018 o 13:07 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Oporný múr s keramickými reliéfmi od sochára Vladimíra Oravca pred budovou radnice v Banskej Štiavnici v uplynulom období obnovili.

Prečítajte si tiež: Umeleckým reliéfom v centre Banskej Štiavnice škodí vlhkosť

Ešte tento rok by k už existujúcim reliéfom mal pribudnúť ďalší. Venovaný by mal byť zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Tento rok si mesto pripomína 25. výročie tejto udalosti.

Primátorka Nadežda Babiaková priblížila, že oporný múr, ako aj samotné reliéfy nedávno obnovili. Po uplynulej zime bol totiž múr vo veľmi zlom stave, čo sa prejavilo aj na reliéfoch. Podľa zverejnených dokumentov zaplatilo mesto za sanačné práce a osekanie vrstiev betónu na opornom múre približne 10-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Reliéfy počas prác demontovali, očistili a v súčasnosti sú už opäť na pôvodnom mieste. Ich oprava stála 6300 eur.

Prečítajte si tiež: Plastiky umelca z Banskej Štiavnice poznajú aj v Japonsku

Problémom oporného múru je navĺhanie, podľa primátorky sa o tom, ako ho odvodniť, radili s viacerými odborníkmi. "

Chceme nájsť ešte hydrogeológa a potom sa budeme snažiť pohľadať nejaké riešenie," avizuje Babiaková.

Autorom reliéfov je súčasný miestny sochár Vladimír Oravec. Plastiky spodobujú legendu o vzniku Banskej Štiavnice, Máriu Teréziu, ktorá tu ustanovila slávnu Akadémiu a jej profesorov a ďalšie míľniky v dejinách mesta.

Zatiaľ posledný reliéf pribudol na múre len vlani.