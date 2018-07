Žiarski hasiči zachraňovali v lete srnku aj mláďa bociana. Pozrite si FOTO

Hasičov volajú aj ku kurióznym záchranárskym prácam.

16. júl 2018 o 11:34 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Hasiči nepomáhajú len ľuďom, ale aj zvieratám v ohrození. Aj v ostatnej dobe ich volali k niekoľkým prípadom, keď pomohli zachrániť zvierací život.

Srnku vytiahli zo šachty

Jeden z posledných výjazdov smeroval minulý utorok (10.7.) na žiarsku Priemyselnú ulicu, kde im chlapec na prechádzke nahlásil srnku uviaznutú v šachte hlbokej asi tri metre.

„Keď sme prišli na miesto, zistili sme, že je to mláďa a samé sa nedokáže dostať von. Snažilo sa skákať, no bolo to preň príliš náročné,“ povedal veliteľ zásahu František Páleník.

Po zviera do šachty zišiel jeho kolega a v deke ho vyniesol na povrch. „Takto sa nám srnku podarilo zachrániť, bola vysilená, no pozviechala sa a sama sa pobrala smerom do voľnej prírody,“ opísal záchrannú akciu, ktorá skončila návratom divej zveri do lesa.

K podobnému prípadu smerovali pred časom aj v Banskej Štiavnici, kde vtedy v kanalizačnej šachte uviazol mladý srnec, život však zachraňovali aj krave, ktorá spadla do skruže, z ktorej nebola schopná sa sama dostať.

Zakliesnené bociany

V letných mesiacoch už žiarski hasiči smerovali aj k dvom prípadom zakliesnených bocianov.

„K jednému nás privolali do obce Lutila začiatkom júla (8.7.), kde sa zakliesnil v hniezde, a nedávno predtým zase na žiarsku IBV, kde mláďa bociana viselo z hniezda za nohu,“ priblížil žiarsky okresný šéf hasičov Ivan Pružina.

Oba vtáky sa podarilo zachrániť pomocou rebríka a lezeckej techniky. Po vyslobodení skončili bociany v rehabilitačnej stanici pre vtáctvo v Banskej Štiavnici.Skutočne kurióznu záchrannú akciu absolvovali hasiči aj pred pár týždňami na hradnom brale pod Šášovom.

Z neprístupného terénu museli dostať kozu, ktorá v hradnom areáli spása zeleň.

„Došlo tam k stretu živočíšnych druhov, zľakla sa psa a utiekla na také miesto, z ktorého sa sama nevedela dostať. Bolo to v strmom svahu, kam k nej zlanili hasiči a pomohli jej,“ opísal Rastislav Uhrovič zo Združenia na záchranu hradu Šášov.

Na hrade takto chovajú dve alpské kozy s menami Arela a Amit, ktoré zvyčajne terén zvládajú výborne. Tentoraz však museli pomôcť záchranári.

„V zásade nemáme problém vyraziť na takýto zásah, ak ide o vysilené, ohrozené zviera, ktoré si nedokáže pomôcť, je to naša práca. Stretli sme sa však už aj k prípadmi, keď nás ľudia volali napríklad k mačke na strome a podobne. Často pritom ide o situácie, ktoré ten-ktorý druh dokáže v rámci svojho prirodzeného prostredia a schopností zvládnuť sám a hasičský výjazd by bol mrhaním prostriedkov,“ upozornil Pružina, že aj pri takýchto udalostiach treba rozlišovať.

„Myslím si, že ľudia dokážu rozlíšiť, kedy tiesňovú linku volať a kedy nie,“ dodal.