Koše v uliciach, ktoré ničili vandali, nahradia nádoby z betónu

Koše na separovanie, ktorými sa mesto kedysi pýšilo, majú z ulíc čoskoro definitívne zmiznúť.

17. júl 2018 o 11:06 Ivana Zigová

Špeciálne pre Žiar navrhnuté koše slúžili roky, no mali viaceré slabiny. (Zdroj: Iva Zigová)

ŽIAR NAD HRONOM. Do konca augusta by malo mesto obstarať 48 košov na triedenie, ktoré následne osadí na verejných priestranstvách. V horizonte niekoľkých rokov by ich však malo byť až 120.

„Pôjde o dvojvložkový separačný kôš – kam bude možné zbierať základné zložky, ako sú plastové a sklenené fľaše, kovové plechovky a ostatný odpad,“ predstavila zámer Ivana Martincová z odboru odpadového hospodárstva Mestského úradu v Žiari nad Hronom

Nové zberné nádoby z betónu nahradia súčasné plechové koše na separovanie, ktoré pred rokmi na mieru mesta navrhla vtedajšia mestská úradníčka. V tom čase sa nimi žiarska samospráva pýšila, neskôr sa ale ukázali ich slabiny.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Koše sa neosvedčili a opakovane ich ničili nielen vandali, ale aj korózia.

„Viaceré už v minulosti z ulíc zmizli práve pre ich poškodenie alebo pre nefunkčnosť,“ potvrdila Martincová.

V súčasnosti je v uliciach asi dvesto košov, do niekoľkých rokov sa ich počet o niečo zníži. „Nové koše budú mať totiž väčší objem ako tie súčasné,“ objasnila zmenu Martincová.