Vo Vyhniach majú bankomat. Podarilo sa im to až po ôsmich rokoch

Umiestniť bankomat v obci chceli už dávno. Banky im však nechceli vyhovieť.

18. júl 2018 o 10:34 Adriana Antolová

VYHNE. Vo Vyhniach majú bankomat od anglickej banky. Na začiatku miestni šomrali, dnes si službu pochvaľujú.

Dostať do obce bankomat sa im nedarilo osem rokov. „Nedokázal som presvedčiť tunajšie komerčné banky, aby u nás vo Vyhniach zabudovali bankomat,“ povedal starosta obce Vyhne Vladimír Bevelaqua s tým, že to pre firmy nebola zaujímavá ponuka. Neprinášala by totiž podľa nich veľký obrat peňazí.

Na obecnom úrade

Oslovili teda anglickú banku sídliacu v Trnave. „Hneď sa im u nás zapáčilo. Zaujímavým pre nich bol aj cestovný ruch v obci a turisti,“ vysvetľuje.

Už za dva týždne mali bankomat osadený v priestoroch obecného úradu. Jediné náklady, ktoré musí pokryť obec, je platba za spotrebovanú elektrinu, čo sa dá prirovnať k odberu za jeden počítač.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Aj keď ľudia na začiatku šomrali na vysoké poplatky za výber hotovosti, vysvetlili sme im, že zaplatia len toľko, akoby si vyberali peniaze z bankomatu inej banky,“ priblížil.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V akvaparku vo Vyhniach zachraňovali sedemročné dievčatko

Aj pre turistov

Miestni obyvatelia a turisti si už viac nemusia chodiť vyberať hotovosť do Hliníka nad Hronom či do Žarnovice. „Dosť cestujem po svete a vidím, že v každej dedinke majú svoj bankomat. Tak prečo by nemal byť u nás,“ poznamenal starosta.

„Máme naň dobrú odozvu aj z neďalekých hotelov. K dispozícii je už dva mesiace a vyberať si z neho chodia dokonca aj ľudia, čo cez obec iba prechádzajú. Upozorňujeme naň na viacerých miestach. Pri Vodnom raji, v Hoteli Sitno či na obecnom úrade so svietiacou tabuľou,“ dodal.