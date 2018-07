FK Pohronie je na novú sezónu pripravené. Aké sú ambície klubu?

Druholigový tím FK Pohronie odohrá prvý zápas nového ročníka 2018/2019 už v sobotu 21. júla na ihrisku Interu Bratislava. Klub zvolal pred sezónnou tlačovú konferenciu.

17. júl 2018 o 16:04 Stanislav Černák

ŽIAR NAD HRONOM. Káder FK Pohronie pred sezónou nie je ešte úplne uzavretý. Isté sú odchody Rejdoviana, Pittnera, Lukáča, Kovaříka, Kosorína a Bartoša. Naopak, do tímu prišli Hatok z Popradu, Roman Litviak z Opavy (zmluva na 1 rok). Patrik Košuda prišiel z Vranova.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Posledné dve zápasové generálky Pohronia na novú sezónu

„Tento 18-ročný krídelník sa dobre javil už vo Vranove, dal 9 gólov na jar. Pre nás je to veľmi zaujímavý hráč, verím, že sa mu bude dariť u nás tak ako vo Vranove,“ priblížil športová riaditeľ FK Pohronie Miroslav Poliačik. Ďalej do kádra pribudol reprezentant Slovenska do 19 rokov, Jozef Špirko. „Už mal aj nejaké štarty v lige, takže veríme, že u nás rozvinie svoj talent,“ doplnil Poliačik.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Z Bardejova prišiel Mário Jacko, s ktorým klub podpísal dvojročnú zmluvu. Navrátilcom z hosťovania je Peter Ďubel.

„Tento týždeň máme na skúške dvoch hráčov, myslím, že minimálne jeden z nich u nás ostane, mená zatiaľ konkretizovať nebudeme. Káder ale ešte nie je úplne uzavretý, hľadáme hráča na jeden post,“ ozrejmil športový riaditeľ.

Spolupráca so Žarnovicou

Na svete je aj nová užšia spolupráca s treťoligovým klubom MFK Žarnovica, ktorý sa stal farmou FK Pohronie. „Tým, že máme veľa nových hráčov, dohodli sme sa so Žarnovicou na užšej spolupráci. Mladí hráči budú hrávať za Žarnovicu, dali sme tam aj svojho trénera, brata pána Urgelu. Chceme, aby chlapci odohrali čo najviac ťažkých zápasov medzi mužmi. Minimálne 4-5 hráči budú chodiť pravidelne hrávať do Žarnovice. Spolupracovali sme už v uplynulej sezóne, no teraz sme našu spoluprácu ešte posilnili,“ prezradil Miroslav Poliačik.

Hodnotenie prípravy

Futbalisti FK Pohronie absolvovali 6 týždňových mikrocyklov. „Príprava bola dlhšia ako obvykle. Po 2 a pol týždňovom voľne sme chceli skôr zapracovať mladých chalanov do nášho kádra,“ povedal jeden z rovnocennej dvojice trénerov Rastislav Urgela.

Futbalisti Pohronia odohrali 8 prípravných zápasov so striedavými výsledkami, na ne sa však dôraz nekládol. „Mali sme kvalitných súperov, či už Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, Podbrezovú, či maďarské tímy. Konfrontácia bola určite na úrovni. Za seba a kolegu Nemca môžem povedať, že tieto stretnutia splnili účel. Videli sme všetkých hráčov v akcii. Niektorí sa ukazujú lepšie, iní potrebujú ešte viac času na adaptovanie sa v novom prostredí a v novom kolektíve,“ prezradil tréner Urgela s tým, že jednotlivých hráčov budú hodnotiť až po jesennej časti. „Ťažko dopredu povedať, kto bude prínosom a posilou. Aj keď s kolegom už vieme, ktorí hráči by sa mohli objaviť v základnej zostave,“ doplnil.

Prečítajte si tiež: Pellegrini zabodoval aj na pódiu

V prvom zápase na Interi ešte ale tím trénerskej dvojice Nemec-Urgela nebude v kompletnom zložení. „Čakáme na jeden/dva príchody, uvidíme, ako sa to vyvinie,“ vysvetlil a pokračoval: „Verím, že budeme dobre pripravení na jesennú časť a budeme sa tešiť z futbalu. Chceme, aby výsledky boli pre nás priaznivé. Ruka v ruke s výsledkami sú aj iné ciele. Výchova mladých hráčov, pre ktorých by mohol byť náš klub prechodnou stanicou, ako sa to stalo v jarnej časti s Marekom Bartošom, ktorý po 7 kolách odišiel do Podbrezovej. A to by mala byť vízia a ciele pre mladých chlapcov.“

Niekoľko zranení

S prípravou vládne relatívna spokojnosť. Vrásky na čele trénerom robilo viacero zranených hráčov. „Lukáš Pellegríni sa zranil v zápase s Ružomberkom, mali sme tam nejaké svalové zranenia, ale to všetko patrí k tomu. Káder je dostatočne široký na to, aby sme sa s tým vedeli vysporiadať,“ okomentoval túto situáciu Rastislav Urgela.

Ambície

V FK Pohronie boli pri otázke o ambíciách klubu skromní. „Nedávame si konkrétny cieľ. Chceme pokračovať v tom, že budeme dávať priestor mladým hráčom. Boli by sme radi, ak by sme sa umiestnili v prvej polovice tabuľky, ale so zapracovanými dvoma či troma mladými hráčmi v našom kádri, aby sa mohli púšťať do sveta,“ ozrejmil Poliačik.

Športového riaditeľa doplnil tréner Urgela: „Máme ambície skončiť vyššie, ako sme skončili v poslednej sezóne, čiže by sme sa chceli pohybovať a posunúť do prvej osmičky. Sami uvidíme, či to dáme. Bilancovať budeme po sezóne.“

Voľba kapitána

Kapitánom by mal aj v nasledujúcej sezóne byť Lukáš Pellegrini. Jeho zástupcami by mohli byť Ján Nosko, poprípade Paťo Jacko, či Lukáš Tesák. „Akurát sme sa doholi, že počas tohto týždňa si v tajnom hlasovaní zvolíme svojho lídra a jeho zástupcov. Lukáš Pellegrini má v tomto silné postavenie, takže nepredpokladám, že by sme mali iného kapitána. Sami zvedaví, ako sa kabína rozhodne pre jeho predĺženú ruku, v prípade, že nebude na ihrisku. Čo vyzerá, že na Interi ešte kvôli zraneniu nenastúpi,“ zakončil Rastislav Urgela.

Klub aj ďalšiu novinku. Súbežne so štartom novej sezóny by mal byť spustený fan shop FK Pohronie. Fanúšikovia si tam budú môcť kúpiť dresy, tričká, šály alebo iné fanúšikovské predmety.