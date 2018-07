Mladá pacientka sa sťažuje na liečbu v žiarskej nemocnici

Do žiarskej nemocnice prišla s bolesťou brucha, no poslali ju domov. Nasledovalo trápenie. Prípadom sa zaoberá úrad pre dohľad.

20. júl 2018

ŽIAR NAD HRONOM. Len 23-ročná pacientka podstúpila tri operácie v súvislosti s prasknutým slepým črevom, dve z toho v žiarskej nemocnici Svet zdravia.

Keď prišla prvýkrát, poslali ju domov s tým, že zrejme ide iba o zápchu.

Diagnostiku, ale aj samotnú liečbu v tomto prípade teraz preveruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Poslali ma domov, hovorí

Prvýkrát prišla na chirurgickú pohotovosť do žiarskej nemocnice s bolesťou brucha. „Ja sa bojím lekárov a krvi, ale bola to už taká bolesť, že sa to nedalo vydržať,“ spomína si Petra zo Žiarskeho okresu, ako to celé začalo.

Z chirurgie smerovala na gynekológiu a odtiaľ späť s výsledkom, že po tejto stránke je všetko v poriadku.

„Tak ma poslali na röntgen, ani krv mi nebrali. Službukonajúci lekár mi povedal, že mám len plné črevá, dal mi čípok a poslal ma domov,“ opisuje prvú návštevu nemocnice ešte 13. januára.

O niekoľko dní sa bolesti zintenzívnili a sprevádzali ich horúčky. „Po niekoľkých dňoch už bolesť bola taká silná, že som mala zimnicu a kŕče a nedalo sa mi ani pohnúť, a tak sme šli ráno k lekárovi,“ približuje deň, keď skončila na chirurgii s podozrením na prasknuté slepé črevo. O pár hodín podstúpila operáciu – laparoskopicky.

„Asi dva dni po operácii som začala zvracať a lekári hovorili o tom, že mi asi nefungujú črevá. A tak som musela podstúpiť druhú operáciu s podozrením na nepriechodnosť čriev, no ani po nej som sa necítila dobre,“ hovorí a dodáva, že zle na tom nebola len fyzicky, ale aj psychicky.

„Po druhej operácii som ani poriadne nevládala stáť na nohách, no sestričky, ktoré boli super, mi pomáhali a dávali na mňa pozor,“ hovorí. Tvrdí, že skoro nejedla a nepila. Keď jej otec videl, v akom je stave, zasiahol a zariadil prevoz do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde ju prijali na chirurgii. Pri prijatí skonštatovali, že diagnóza vážne ohrozuje zdravie a život.

Hneď na začiatku jej urobili sériu vyšetrení, mohla už aj čo-to zjesť. Ako opisuje, postupne sa jej stav zlepšil a podstúpila tretiu operáciu. „Hovorili, že čo našli v bruchu, bolo hrozné. Museli mi vziať kus tenkého aj kus hrubého čreva. Dnes si musím dávať veľký pozor, čo zjem, hneď by ma prehnalo,“ hovorí.

Myslí si, že komplikáciám sa dalo predísť, keby jej problémy v Žiari hneď na začiatku správne diagnostikovali a liečili. Práve preto sa s rodičmi obrátili na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Nemocnica sa bráni

Žiarska nemocnica sa bráni tým, že pri prvej návšteve nemocnice (13.1.) sa pacientka stavala odmietavo k prípadnej hospitalizácii a rovnako odmietla nechať si odobrať krv na doplňujúci diagnostiku. Ona to však odmieta a hovorí, že by to muselo byť v karte, kde nič také nie je.

„V prípade akéhokoľvek zhoršenia zdravotného stavu jej bola odporučená návšteva lekára. Na chirurgické oddelenie bola nakoniec prijatá 24. januára. Počas tých jedenástich dní nevyhľadala pomoc lekára,“ argumentuje nemocnica, ktorá od nás dostala súhlas podpísaný pacientkou a až na základe neho nám na novinárske otázky odpovedala.

Po zistení akútnej brušnej príhody nasledovala do niekoľkých hodín prvá operácia a po nej antibiotická liečba. Po pár dňoch prišiel ďalší operačný zákrok.

„Vzhľadom na mladý vek pacientky sa lekári snažili riešiť jej črevný problém konzervatívne, aby sa vyhli resekcii, čiže skráteniu tenkého čreva,“ napísal v stanovisku Tomáš Kráľ, hovorca nemocnie.

Nemocnica tiež vo vyjadrení píše, že otca pacientky informovali o potrebe ďalšej operácie, rodina sa však rozhodla previezť mladú ženu do Banskej Bystrice.

Nemocnica potvrdila, že úrad pre dohľad jej vytkol, že počas prvej návštevy na chirurgickej pohotovosti pacientke nevykonali vyšetrenie zápalových markerov, ultrazvukové vyšetrenie brucha a nebola odoslaná na druhý deň ku všeobecnému lekárovi.

„Faktom ale je, že gynekológ jej spravil ultrazvukové vyšetrenie malej panvy. V ten večer nebolo možné spraviť iné ultrazvukové vyšetrenie. Pacientke bol lekárom navrhnutý odber krvi, čo ona odmietla, vyjadrila sa, že sa bojí ihiel a že si krv pôjde dať odobrať k svojmu obvodnému lekárovi,“ reagovala Renáta Szépeová, námestnícka pre liečebno-preventívnu starostlivosti nemocnice Svet zdravia. To však mladá žena odmieta.

Nemocnica trvá na tom, že jej lekári postupovali pri ošetrovaní pacienta správne.

Preverovanie zo strany úradu pokračuje

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe podnetu začal v tomto prípade vykonávať dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

„O výsledku môžeme informovať až po jeho ukončení,“ odpísala nám na naše otázky Andrea Pivarčiová, hovorkyňa úradu.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici nevie odpovedať na otázky, či s ak nim pacienti s podobnými komplikáciami po operáciách zo žiarskej nemocnice dostávajú častejšie ako z iných všeobecných nemocníc.

„Naša nemocnica je koncovou nemocnicou pre obyvateľov Banskobystrického kraja a v prípade, že pacient spĺňa indikácie na preklad na vyššie pracovisko, je k nám prijatý. Štatistiky, z akého dôvodu bol k nám pacient preložený, nevedieme,“ vysvetlila Ružena Maťašeje, hovorkyňa banskobystrickej nemocnice.

Prípad budeme aj ďalej sledovať.

