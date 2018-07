Kostoly Kalvárie v Banskej Štiavnici ukrývali tajomstvá. Ukazujú, ako vyzerala kedysi

Kalváriu čaká tento rok veľké otvorenie.

21. júl 2018 o 12:18 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Práce na hlavnej etape obnovy Kalvárie v Banskej Štiavnici chcú tento rok ukončiť. Povedal to Martin Macharik z Kalvárskeho fondu, ktorý záchranu významnej barokovej pamiatky podporovanú sponzormi zastrešuje.

„Finišujeme s prácami na Hornom kostole, aktuálne sa pracuje na vonkajších omietkach. V posledných troch rokoch prešla reštaurovaním veľkoplošná interiérová freska, už ju dokončujú. Vlani sme tiež zreštaurovali nádherný vstupný portál, ktorého originál bol zničený delostreleckou paľbou počas druhej svetovej vojny,“ vymenoval Macharik s dôvetkom, že toto leto majú návštevníci jedinečnú možnosť vidieť vrchol kalvárie celý pod lešením.

Do interiéru by sa čoskoro mali vrátiť aj zreštaurované originálny troch ukrižovaných, obnovy sa dočká aj samotná Golgota a všetky mreže.

„Možno sa tak tešiť, až na nejaké drobnosti, na kompletne zreštaurovaný oltár,“ prezradil Macharik.

Unikátny nález

Rekonštrukciou aktuálne prechádza aj Stredný kostol - takzvané Sväté schody.

„Ten by sme tento rok chceli obnoviť predovšetkým zvonka. Všetky kostoly a kaplnky by mali byť komplet vynovené. Pokračovať sa bude ešte s freskami a sochami, ale aj v minulosti to bolo postupné. Pre bežného návštevníka však bude hlavná etapa obnovy čodkoro uzavretá,“ potvrdil predseda Kalvárskeho fondu.

V tomto období pokračuje odborná diskusia o tom, akú farebnosť by mali dostať v súčasnosti odhalené kostoly.

„Ukazuje sa, že červeno-biela prezentácia z 80. rokov 20. storočia bola značne zjednodušená, na vedute z roku 1751 totiž môžeme vidieť, že fasády kostolov sú bohato výtvarne poňaté, plné figurálnych motívov a kartuší,“ priblížila Katarína Vošková, ktorá sa kalvárii dlhodobo venuje z odborného pamiatkarskeho hľadiska.

„Aktuálne sa tešíme z unikátneho nálezu nad vstupom do Svätých schodov. Pri odstraňovaní cementových vrstiev omietky sa totiž odhalili fragmenty pôvodnej barokovej výmaľby s časťami tiel anjelikov,“ konkretizovala.

Hoci nález znamená hľadanie ďalších prostriedkov, chcú ho zreštaurovať a prezentovať v pôvodnom duchu.

Chystajú veľké otvorenie

„Čo sa týka Horného kostola, zdalo sa, že veže majú inú farebnosť ako bola doterajšia červená a že to mohlo byť odstupňované od červenej až po bledšiu na vrchole kalvárie, čo by odkazovalo aj na náboženský význam kalvárie. Zistili sa však aj fragmenty červenej a sivých článkov. Na bočnej fasáde sa tiež našla fresková výzdoba hodín, ktoré ukazujú čas Ježišovej smrti na Golgote,“ opísala postupný vývoj Vošková a dodala, že o konečnej podobe Horného kostola rozhodnú pamiatkari v diskusii s reštaurátormi a majiteľom pamiatky.

Veľké slávnostné otvorenie zrekonštruovanej kalvárie aj s koncertom Jany Kirschner chystajú na 12. októbra.

Vlani sakrálny komplex navštívilo približne 70-tisíc ľudí.