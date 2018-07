Chcú obnoviť tradíciu: V auguste sa začne nultý ročník mestskej ligy v malom futbale

Organizátori chcú znova priniesť futbal do žiarskych ulíc.

24. júl 2018 o 11:22 Stanislav Černák

ŽIAR AND HRONOM. Je to už 20 rokov, čo sa v Žiari nad Hronom nehrá malý futbal. A tak bol najvyšší čas obnoviť túto tradíciu. Za touto myšlienkou stoja futbaloví nadšenci na čele s Martinom Balážom, vedúcim kancelárie primátora. „Chceme sa vrátiť k tradícii, ktorá tu bola v 90. rokoch. Malý futbal chceme znova priniesť do žiarskych ulíc,“ doplnil Baláž.

Súťaž sa bude volať TUBAPACK liga malého futbalu, jej hlavným organizátorom bude mesto Žiar nad Hronom. Pôjde o nultý ročník, ktorý sa začne v auguste a potrvá do konca septembra. Hrať sa bude vždy vo štvrtok popoludní.

„Počítame s účasťou 8 až 10 mužstiev. Bude sa hrať jednokolovo a potom na prelome septembra a októbra chceme na štadióne Pohronia urobiť play-off turnaj, kde si aj takýto futbalisti budú môcť vyskúšať tento krásny štadión,“ vysvetlil vedúci kancelárie primátora.

Prihlásiť sa môžu aj aktívni hráči

Ak sa nultý ročník vydarí a o malý futbal bude v Žiari znova záujem, plánujú v roku 2019 usporiadať prvý ročník, ktorý by trval už pol roka.

„Je to priamo cielené na mesto Žiar nad Hronom, na ľudí, ktorí rekreačne hrávajú futbal alebo sú to bývalí či aktívni hráči. Podmienkou je, že aktívni hráči môžu byť registrovaní najvyššie v piatej lige. Do nultého ročníka sa môže prihlásiť ktokoľvek. Či už to budú mužstvá, ktoré si založia firmy, alebo partie priateľov,“ podotkol.

Podľa pravidiel malého futbalu

Bude sa hrať podľa modifikovaných pravidiel malého futbalu na mestskom multifunkčnom ihrisku systémom 4 plus 1. „Hráči na súpiskách musia mať minimálne 18 rokov, na súpiske môže mať tím maximálne 15 futbalistov. Štartovné bude 100 eur, musia byť unifikované dresy, prípadne jednotné tričká s číslami,“ priblížil za organizátorov Martin Baláž.

Na mestskej stránke sa záujemcovia preklikajú cez sekciu TUBAPACK mestská liga, kde sú napísané podmienky a pravidlá. Je tam formulár, ktorý stačí vyplniť a odoslať. Tam nájdu ľudia aj informácie, kde treba uhradiť štartovací poplatok.

Podľa vzoru Zvolena a Banskej Bystrice

„Našim cieľom je obnoviť túto tradíciu a vrátiť futbal do žiarskych ulíc, ako to bolo pred 20 rokmi. Zvolen a Banská Bystrica sú pre nás veľkým príkladom a inšpiráciou, pretože tam sú ligy v malom futbale zabehnuté a fungujú znamenite. Sme menšie mesto, ale môže to fungovať aj v Žiari nad Hronom. Dvere majú otvorené všetci. Nepôjde o to vyhrať, ale stretnúť sa s partiou a schuti si zahrať,“ prezradil Baláž viac o hlavnej myšlienke. Samozrejme, partie budú bojovať o medaily, putovný pohár a ďalšie ceny.

Hlavným partnerom bude spoločnosť TUBAPACK. Už kúpila lopty, s ktorými sa hralo na MS v Rusku a postará sa o materiálno-finačné zabezpečenie súťaže.

„Nultý ročník bude slúžiť na vychytanie múch, ale verím, že aspoň 8 tímov dáme dohromady. K nášmu organizačnému tímu sa pripojili ľudia, ktorí organizujú halovú zimnú ligu. Našim hlavným cieľom do budúcnosti je, aby sa to hrávalo počas hlavnej futbalovej sezóny na jar a na jeseň, približne pol roka. Dve mužstvá už máme registrované, viem, ešte o troch tímoch, ktoré zvažujú prihlásenie. Verím, že to dopadne dobre,“ zakončil Baláž.