Príbeh o diere na ceste zdieľali stovky ľudí. Do pár hodín ju cestári zaplátali

Na Facebooku ráno vznikla udalosť Plátanie diery. Tá bola na ceste prvej triedy mesiace, dnes zmizla do pár hodín.

26. júl 2018 o 17:35 Ivana Zigová

B. ŠTIAVNICA/HRONSKÁ BREZNICA. Na ceste prvej triedy medzi Hronskou Dúbravou a Kozelníkom na hlavnom ťahu do Banskej Štiavnice sa mesiace zväčšuje diera, ktorá ohrozuje motoristov a pasažierov áut a ničí nápravy .

V tomto je jej príbeh veľmi bežný, jeho záver je však neobvyklý.

Na začiatku bol status O diere

"Na štátnej ceste 1. triedy, po ktorej prejdú denne tisícky áut vznikla diera. Upozorňujem, že nie výtlk, nie prasklina, nie nejaká nerovnosť, ale regulérna hlboká diera, prepadnutý kus vozovky. Viete, kedy sa to stalo? Pred mesiacmi. Je tam už tak dávno, že už si ani nepamätáme, kedy to vzniklo - hádam v marci? Určite je to už niekoľko mesiacov. V normálnej krajine by sa to opravilo za pár dní, pretože ide o naozaj nebezpečnú vec - diera uprostred vozovky na ceste 1. triedy. Nie tak na Slovensku. Na Slovensku sa tam obmedzila rýchlosť a nastriekali sa žlté čiary na vozovku...," upozornil v stredu (25.7.) na sociálnej sieti na situáciu Banskoštiavničan Ján Roháč.

Jeho postreh však nebol len o jednej diere, ale, ako napísal, o nefungujúcej verejnej správe, ktorá nevie zabezpečiť chod štátu.

"Jediným spôsobom, ako tú dieru opraviť hneď a urgentne, je, že sa tam niekto zabije. V takom prípade tam iste budú stroje hneď na druhý deň," poznamenal.

Zdanlivo nenápadný príspevok sa končil slovami: "Zomrieme na byrokraciu a zomrieme na neschopnú verejnú správu."

Status okamžite vzbudil veľkú pozornosť a zdieľalo ho takmer tristo ľudí.

Cestu zaplátali v priebehu pár hodín

Iný Banskoštiavničan, Martin Macharik, známy z Kalvárskeho fondu na záchranu banskoštiavnickej kalvárie, hlásiaci sa k strane Spolu, sa príspevku chytil a na Facebook-u vytvoril vo štvrtok (26.7.) ráno udalosť Plátanie diery.

Avizoval, že ak problém nevyriešia tí, ktorí majú, teda štátni cestári, 1. augusta sa na mieste stretnú aktívni občania a urobia to sami.

"Keďže prešlo dosť času a problém sa nerieši, počkáme do 1. augusta a ak nepríde k náprave, pokúsime sa svojpomocne ochrániť našu bezpečnosť," napísal vo výzve Macharik. Pridal tiež svoje meno a telefónne číslo. Ako v príspevku vysvetlil, pre zjednodušené správne konanie a zaslanie prípadnej pokuty.

Reakcia bola takmer okamžitá, cestári začali konať a vo štvrtok popoludní už bola diera zaplátaná.

"Príspevok Jána Roháča ma vyburcoval. Priznávam, že išlo nielen o recesiu, ale aj o možno trochu extrémny prístup, zdá sa však, že úlohu splnil. Žiaľ, vypovedá to neschopnosti štátu riešiť bežné problémy ľudí, akým obyčajná diera na ceste prvej triedy je," okomentoval udalosť Macharik.

Dodal, že práve pri zlyhaniach riešiť bežné problémy, stráca štát rešpekt jeho občanov. "Toto riešenie stálo možno päťsto eur, ale koľko stáli ľudí opravy áut, tisíce?" spýtal sa.

Hneď ráno sme v súvislosti s facebookovou udalosťou Plátanie diery oslovili s otázkami aj Slovenskú správu ciest ako správcu cesty, odpoveď sme zatiaľ nedostali.