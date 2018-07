Areál TJ Prestavlky prešiel ďalšou rekonštrukciou

Z dotácií od SFZ zrekonštruovali šatne a spravili oporný múr.

27. júl 2018 o 11:23 Stanislav Černák

PRESTAVLKY. Slovenský futbalový zväz (SFZ) v spolupráci s ministerstvom školstva sa dohodli na podpore futbalovej infraštruktúry. Žiadatelia mohli byť obce, mestá, občianske združenia. Starosta obce Prestavlky Ján Abrahám a partia nadšencov okolo futbalového klubu TJ Prestavlky nezaváhali.

„Na základe tejto výzvy sme vypracovali projekt a žiadosť, ktorú sme podali na SFZ. Žiadosť bola úspešná. Pôvodne sme žiadali 30 00 eur, lebo sme chceli rozšíriť aj futbalové ihrisko, celé ho oplotiť, urobiť fasádu, oporné múry,“ prezradil starosta obce Prestavlky Ján Abrahám a pokračoval: „Napokon nám bola pridelená suma 10 000 eur, za ktorú sme urobili fasádu na budove futbalových šatní. A v dolnej časti ihriska urobili oporný múr, na to sme získali financie z vlastných zdrojov.“

V súčasnosti dokončujú terénne úpravy pri obvodnom múre, aby to bolo do štartu novej sezóny hotové. „Fasádu a oporný múr sme spravili v júli, pretože sme to chceli mať hotové už do turnaja k 50. výročiu klubu, čo sa nám aj podarilo,“ podotkol Abrahám.

Na samotnom areáli vidieť zmeny. Sociálne zariadenia vedľa šatní zrekonštruovali pred dvoma rokmi z dotácií z Úrady vlády. Z tohto istého zdroja sa v Prestavlkoch podarilo v roku 2014 upraviť interiér šatní. „Najskôr sme spravili interiér šatní, potom sociálne zariadenia, použili sme na to aj vlastné zdroje. Júlové úpravy boli vlastne treťou etapou rekonštrukcie,“ priblížila hlava obce.

V Prestavlkoch však postupne futbalové ihrisko zveľaďujú a rozširujú. „Do budúcna sa budem pokúšať určite ešte o rozšírenie a predĺženie ihriska. Samozrejme, všetko bude záležať od financií,“ povedal starosta. V pláne je ešte aj oplotenie ihriska.