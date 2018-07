MFK Žarnovica ako farma Pohronia: Mužstvo povedie nový tréner

Treťoligová Žarnovica bude v novom ročníku farmou druholigistu FK Pohronie.

27. júl 2018 o 15:03 (sč)

ŽARNOVICA. Futbalisti treťoligového klubu MFK Žarnovica nemali dlho voľno po skončení uplynulej sezóny- Letnú prípravu odštartovali 1. júla pod vedením nového trénera Radoslava Urgelu.

V tíme nenastala zmena len na trénerskej lavičke. Vedúcim mužstva je Ratibor Kopčák, štatutárnym orgánom Michal Daniš. MFK Žarnovica je v sezóne 2018/2019 farmou druholigového mužstva FK Pohronie, takže v zostave Žarnovice budú figurovať aj hráči tohto klubu.

Z kádra MFK odišli Krivjančin (prestup do TJ Lovča), Listofer (ukončenie prestupu s obmedzením do OŠK Hodruša- Hámre), Hudák (prestup do rakúskeho klubu St. Pölten, Sudimák (ukončenie prestupu s obmedzením do TJD Príbelce), Londák (prestup do SV Karlstetten v Rakúsku), Vrana (ukončenie prestupu s obmedzením do TJD Príbelce), Ondrejka (prestup do FK TJ Lokomotíva Kozárovce), Lipták (prestup s obmedzením do OŠK Rudzany), Nepšinský (prestup do MFK Zvolen).

Káder trénera Urgelu posilnili viacerí hráči – Kovchar (prestup z MFK Rožňava), Suslov (prestup z MFK Detva), Širáň (prestup s obmedzením do 30.6. 2019 z TJ Inter Horná Ves), Ján Blahút (prestup s obmedzením do 30.6.2019 z FK Železiarne Podbrezová), Denis Urgela (prestup s obmedzením do 30.6.2019 z MFK Dukla Banská Bystrica.

„V novej sezóne by chceli hráči, tréner, ale aj celý realizačný tím dosiahnuť čo najlepšie výsledky a minimálne potvrdiť umiestnenie z predchádzajúceho ročníka,“ povedal Ratibor Kopčák.

V rámci prípravy na nový ročník odohrala Žarnovica viaceré prípravné stretnutia. Na turnaji v Priechode za účasti štyroch tímov skončili hráči MFK druhí za Banskou Bystricou.