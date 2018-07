Nová Baňa výrazne omladila káder, chce vrátiť fanúšika na štadión

V klube vedia, že ich čakajú náročné zápasy. Do hlavného mužstva zapracovali niekoľko hráčov z dorastu.

30. júl 2018 o 11:43 Stanislav Černák

NOVÁ BAŇA. Futbalisti Novej Bane prežili katastrofálnu sezónu, po ktorej vypadli do štvrtej ligy. V klube už na minulosť nehľadia, chcú sa pohnúť vpred a budovať nový tím postavený na mladých hráčoch. Vekový priemer aktuálneho kádra MFK Nová Baňa je 21 rokov.

Veľmi mladý káder

„Po tom, ako sme vypadli z tretej ligy, káder sa nám rozišiel. Začali sme trénovať už 4. júla s tým, že sme začali so svojimi hráčmi, do áčka sme preradili viacero odchovancov z dorastu, ktorí by mohli ešte hrávať túto mládežnícku súťaž,“ vysvetlil vedúci mužstva Jozef Forgáč. V príprave odohrali novobanskí futbalisti tri prípravné zápasy, síce všetky prehrali, ale to podstatné nie je. „Káder sa formuje, je veľmi mladý a preto sme ani výsledky v príprave nepovažovali za dôležité. Ide nám najmä o to, aby sa mladí chlapci zohrali,“ doplnil Forgáč. K odchovancom pribudli aj hráči z okolia. „Zobrali sme chlapcov z Brehov, majú prísť aj ďalší z okolia,“ nechal sa počuť vedúci mužstva.

Káder MFK stále nie je kompletný. „Ešte hľadáme nejakých hráčov, chceme dvoch, troch futbalistov.“ S letnou prípravou panuje spokojnosť. „Oproti tomu, ako to bolo na jar, tak príprava bola slušná. tréning nám v priemere chodilo 10 až 12 hráčov, niekedy aj viac. Dostáva sa to opäť do lepších koľají,“ tešil sa Jozef Forgáč.

V samotnej príprave sa podľa jeho slov zamerali najmä na zohratosť. „Sú to mladí chlapci, potrebujeme, aby si našli svoje miesto na ihrisku, aby sa zohrali,“ dodal.

Nový tréner, nový brankár

Hráčov MFK Nová Baňa povedie nový tréner Ladislav Ernst z Tlmáč, ktorý už predčasom na lavičke Novej Bane pôsobil. Najvýraznejšou posilou tímu je mladý brankár Zarič z Bosny a Hercegoviny. „Mal by byť jednotkou a základným kameňom tohto mužstva. Je to síce mladý gólman, ale v príprave sa dobre ukazoval a podával kvalitné výkony,“ zhodnotil Forgáč.

Prioritou vlastní odchovanci

Prioritou klubu sú však vlastní odchovanci. „Už jarnú časť sme dohrávali bez legionárov s vlastnými hráčmi. Je pravda, že sme vždy mali dvoch či troch zahraničných hráčov. Dvaja tu napokon aj ostali, lebo sme s nimi spokojní. Zabývali sa tu už, pracujú tu. Toto prostredie im zapasovalo, sú to mladí chalani, ktorí sa chcú rozvíjať,“ prezradil vedúci A mužstva MFK.

V štvrtej lige skupine Juh sa chce Nová Baňa pohybovať v strede tabuľky. „Hlavne chceme zapracovať mladých chlapcov, ktorých sme vytiahli z dorastu do nášho seniorského mužstva. Chceme, aby sa zohrali, chceme hrať v strede tabuľky. Uvidíme po jeseni, ako to bude vyzerať. Ak by sa nám pre jarnou časťou podarilo posilniť tím, potom by mohli byť už ambície vyššie, ale nateraz by sme boli spokojní so spomínaným stredom tabuľky,“ vyjadril sa Forgáč.

Silu súperov si uvedomuje aj vedúci mužstva. „Družstvá v IV. lige sú veľmi dobré. Silný bude Medzibrod, Kováčová takisto. Výkyvy očakávame, keďže máme mladý káder. Ale zopakujem, najdôležitejšie pre nás bude zapracovanie mladíkov do kádra, aby sa dostali do formy a aby si ju udržali počas celej jesene.“

Boj o fanúšika

Novobančania budú bojovať aj o priazeň fanúšikov, ktorí sa počas jari z ich štadiónu vytratili. „Výsledky boli aké boli, ale chceme, aby sa vrátili diváci naspäť, aby si opäť našli cestu na štadión a aby ich futbal Novej Bane bavil,“ zakončil Forgáč.