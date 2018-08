Mesto chce kúpiť žiarsky kaštieľ, rokovať budú poslanci

Na kúpu pamiatky si plánuje mesto požičať. O zámere bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

2. aug 2018 o 10:10 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto sa chce stať vlastníkom renesančno-barokového kaštieľa, ktorý je symbolom Žiaru nad Hronom. Rokovania o kúpe s majiteľom pamiatky a zámer kúpiť nehnuteľnosť s pozemkami za 2,8 milióna eur oznámil dnes primátor Žiaru Peter Antal.

Sľubuje komunitný rozmer

"Naším zámerom je urobiť z kaštieľa dôstojné centrum mesta a otvoriť ho verejnosti," povedal.

V budove by mohli nájsť miesto nielen niektoré odbory mestského úradu a predstavitelia samosprávy, ale aj mestská archeologická expozícia či Galéria Júliusa Považana, ktoré dnes možno nájsť v mestskom kultúrnom centre a v jeho prístavbe s knižnicou.

"Viem si ale predstaviť, že by sa tam napríklad presťahovala základná umelecká škola a seniori, pre ktorých sú ich dnešné priestory už malé, ale napríklad aj rôzne záujmové skupiny, miesto by tam mohli nájsť aj hendikepovaní," naznačil.

Dnes nevyužívané rozľahlé priestory by tak získali komunitný rozmer. Radnica tiež oznámila zámer postupne ich zrekonštruovať s dôvetkom, že strecha a kúrenie sa v nedávnej minulosti investície dočkali, najmä fasáda a interiér však finančnú injekciu ešte len potrebujú.

Sekera: Malo by to byť mestské

Predbežnú dohodu s primátorom Žiaru na konkrétnej cene potvrdil aj Milan Sekera za spoločnosť Males, ktorá podľa katastra kaštieľ, jeho prístavbu aj k pamiatke priľahlú časť Parku Štefana Moysesa vlastní.

"Áno, je to pravda, mal som aj nejaké ponuky zo zahraničia, tam som však nevedel, kto je za tým, dohoda s mestom je pre mňa prijateľná. Kaštieľ patrí do mesta, je jeho symbolom, takže by mal patriť mestu," povedal Sekera, ktorý historický objekt ponúkal cez internetové realitné portály už dlhšie.

Podľa našich informácií zaň ešte pred časom pýtal štyri milióny eur.

V kaštieli ešte pred niekoľkými rokmi sídlila žiarska obchodná akadémia, ktorá sa pre znižujúci sa počet študentov, presťahovala do menšej prístavby, kde by zatiaľ podľa Antala mala pôsobiť aj ďalej.

O tom, či ku kúpe dôjde aj o prípadnom úvere, rozhodnú na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v auguste, žiarski poslanci.

