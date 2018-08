Oblastné súťaže v novom šate: Šéf zväzu s formátom VI. ligy spokojný nie je

Oblastné súťaže v pôsobnosti ObFZ ZH štartujú už počas tohto víkendu. Ako budú vyzerať, aké novinky môžeme očakávať v nasledujúcom ročníku?

2. aug 2018 o 10:55 Stanislav Černák

ŽIAR NAD HRONOM. Od nového súťažného ročníka 2018/2019 bude mať VI. liga 16 mužstiev a VII. liga 14 účastníkov. Zvolili si to zástupcovia klubov na predošlej konferencii ObFZ. Za tento formát hlasovali dve tretiny klubov.

Kvantita na úkor kvality?

„Ak sa nemýlim, proti boli len traja zástupcovia z klubov,“ povedal predseda ObFZ ZH Ján Matonok a pokračoval: „Kluby navrhli rozšírenie VI. ligy, s tým, že sa súťaž skvalitní. Ja osobne, ale tohto názoru nie som. Myslím si, že súťaž sa neskvalitní, skôr si myslím, že nastanú problémy. Najmä pri dohrávaní zápasov a bude veľmi vidieť veľký kvalitatívny rozdiel medzi jednotlivými mužstvami.“

Návrh na tento formát súťaže dal bývalý šéf Rudna nad Hronom, ktorý už vo svojej funkcii nepôsobí. „Na spomínanej konferencii som vravel o o úskaliach, ale kluby si tento formát sami zvoli. Zaujímavosťou je, že keď to už všetko bolo odsúhlasené a pripravené, tak na poslednom aktíve, aj tí, ktorí hlasovali za, už s tým veľmi stotožnení nie sú,“ dodal.

Spokojnosť s formátom siedmej ligy

S novým formátom VII. ligy je však Ján Matonok spokojný. „Jediné pozitívum vidím pri siedmej lige, že sa nebude meniť a deliť. Vždy tam bol problém s tým, ako vymyslieť nadstavbovú časť, aby to bolo transparentné, spravodlivé a zároveň atraktívne, a aby sa všetci rovnako mohli zapojiť do boja o postup. Myslím si, že nový formát prospeje práve siedmej lige. Toto bude regulárnejší spôsob boja o postup. Predtým to nebolo dobre vymyslené ani s cestovaním,“ vysvetlil predseda ObFZ.