Pohronie dobíjalo hradby Trebišova

Futbalisti Pohronia sa prvýkrát v sezóne predstavili doma, svoje predstavenie nepretavili v tri body.

4. aug 2018 o 15:16 Ján Ihracký

II. LIGA

3. kolo

FK Pohronie – Slavoj Trebišov 1:1 (0:0)

GÓLY: 79. Pelegríni - 64. Kolbas

ROZHODOVAL: Papuča, 1021 divákov, ŽK: 2 – 5, ČK: 0 – 1

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Nosko, Tesák (64. Pavúk), P. Jacko, Ďungel, Hatok, Paraj, Sojka (56. Pelegríni), Blahút (77. Košuda), Špyrka

TREBIŠOV: Giertl – Vojtovič, Kražel, Pe. Šuľák, Lazarus, Pa. Šuľák (89. Špak), Kolbas, Lorinčák, Starosta, Jovanović (62. Ruskovský), Novák (90. Vasiľ)

PRIEBEH ZÁPASU:

Domáci začali svoj prvý domáci zápas sezóny lepšie a už v tretej minúte postupoval sám na bránu Patrik Blahút, jeho strelu ale vytlačil brankár Giertl na roh. Pohronie pokračovalo v územnej prevahe a do ďalšej sľubnej šanci sa po prihrávke Tesáka dostal Ďungel, jeho strelu však obrana hostí zblokovala. Trebišov hru postupne vyrovnal a oba celky mali problém vypracovať si príležitosť na skórovanie. To domáci zmenili v 39. minúte keď centrovaná lopta pristala na nohe Špyrku, ktorý sa ocitol zoči-voči brankárovi, ale Giertl opäť vynikol a vyrazil loptu na roh. Do prestávky si už tímy vážnejšiu šancu nevypracovali, a tak odchádzali do kabín za nerozhodného stavu.

V druhom polčase pokračoval medzišestnástkový futbal, hostia sa stiahli na svoju polovičku a keďže Pohroniu viazla finálna fáze, šance si vypracovať nevedelo. Domáci v prvom polčase nepremenili tutovky a v 64. minúte pykali. Trebišov si vypracoval roh, k hlavičke sa dostal kapitán Kolbas a otvoril skóre. Pohronie sa snažilo útočiť, hostia však organizovane bránili, Pavúk to teda skúsil z diaľky a nechýbalo veľa aby lopta skončila v sieti. Hrozili ale i hostia a v 76. minúte preveril Jenča Starosta. Zdalo sa, že domáci upadli do letargie, našťastie však mali Pelegríniho, ktorý nastúpil na prvý zápas sezóny, spracoval si loptu, vypálil spoza šestnástky a Giertl sa načahoval zbytočne – 1:1. O pár minút to z podobného miesta skúšal aj mladý Košuda, brankár hostí bol tentokrát úspešný. Napätie rástlo, prispela k nemu i červená karta pre hosťujúceho Vojtoviča.