Pellegrini ukázal, aký je pre tím dôležitý. Jeho gól znamenal vyrovnanie (+ VIDEO)

Na ihrisko sa dostal v druhom polčase, 11 minút pred koncom sa prezentoval krásnym gólom.

5. aug 2018 o 16:09 Stanislav Černák

ŽIAR NAD HRONOM. Kapitán Lukáš Pellegrini vrátil do zostavy Pohronia po zranení až v 3. kole v domácom zápase proti Trebišovu. Nenastúpil v základnej zostave, na ihrisko sa dostal v 57. minúte, kedy vystriedal Jána Sojku. Aj tento duel ukázal jeho neoceniteľný prínos pre tím. V 79. minúte zabezpečil svojim gólom Pohroniu bod.

„Keby sme v prvom polčase otvorili zápas gólom, bol by úplne iný. Verím, že by sa skončil 3:0 či 4:0. Súper si vypracoval nevinný roh a z toho sme inkasovali a strachovali sme sa čo i len o jeden bod,“ začal hodnotenie duelu úspešný strelec.

Lukáš Pellegrini vyrovnal po krásnej strele. „Chvalabohu, že prišiel. Otvoril sa mi priestor, tak som sa oprel do strely a našťastie padla sita. Škoda, že len jedna. Pevne som veril, že to ešte zvládneme a zvrátime zápas. Na nešťastie sa nám to nepodarilo,“ opísal gólovú situáciu.

A ako hodnotí doterajšie zápasy? „Veľa šancí, ktoré sme si vytvorili, boli taký polotovar, nedotiahli sme ich do konca. Aj na tréningoch na tom neustále pracujeme. Ofenzívu však máme vyskladanú z mladých chlapcov. Druhá liga nie je jednoduchá súťaž. Chalani sa učia a len takéto zápasy ich budú posúvať vpred. Treba na tom stále v tréningoch pracovať.“

Kompletné pozápasoví vyjadrenie Lukáša Pellegriniho nájdete v priloženom videu.