Horná Ves deklasovala Hliník, Kremnica mala najlepší vstup do VII. ligy

Aj v oblastných futbalových súťažiach sa počas uplynulého víkendu začal nový ročník 2018/2019.

7. aug 2018 o 13:25 Adrián Homola

VI. liga – 1. kolo

Hliník n/H – Horná Ves 1:9 (0:4)

Góly: 85. Dekiš – 1., 18., 60. a 64. Roman Pobežka, 25. a 34. Neuschl, 79. Hovorič, 88. Hric (11m), 89. Mecele

Hliník: Pažout – Kicko (45. Bosák), Fehérpataky, Minyu, Polc, Francz (45. Glezgo), Dekiš, Krčmárik (45. Tatár), Mališ, Tököly (65. Kaprálik), Ziman

H. Ves: Mikula – Urgela (70. Tichý), Kubík, Košarník (80. Neuschl), Hric, Haluška, Sekereš, Širáň (45. Hovorič), Polačko, Neuschl (65. Mecele), Pobežka (65. Filas)

Domáci odohrali katastrofálny zápas a zažili azda najhorší vstup do sezóny. Hosťom sa naopak darilo a po výbornom výkone počas celého zápasu odchádzali s vysokým víťazstvom. Zaujal najmä štvorgólový strelec hostí Pobežka. - J. Kršiak

Slaská – Brehy 1:3 (0:1)

Góly: 78. Šebeň – 27. a 63. Gorbov, 66. Tužinský

Domáci hrali cely prvý polčas len s desiatimi hráčmi a to sa odrazilo aj na obraze hry. Hostia mali loptu na svojich kopačkách, ale do vyložených šanci sa nedostávali. Predsa sa však dostali do vedenia, keď sa po zlom odkope dostal k lopte Gorbov a z blízka nemal problém prekonať domáceho brankára. Druhý polčas hrali domáci už v plnom počte a hra sa vyrovnala. Vo chvíľach, keď Slaská začala preberať zápas, prišla veľká chyba v obrane a Gorbov trafil nechytateľne aj druhýkrát. O chvíľu hostia pridali aj tretí gól a bolo rozhodnuté. Za domácich korigoval na konečných 1:3 Šebeň po peknej akcii. - P. Hric

V. Lehota – B. Štiavnica B 0:0

Herne vyrovnaný súboj dvoch nováčikov už v sobotňajšej predohrávke aj napriek šanciam na oboch stranách víťaza nenašiel. Domáci dokázali hosťom posilnených o hráčov z áčka vzdorovať.

Lovčica – Voznica 2:0 (1:0)

Góly: 3. Vrtík, 49. Kukučka

V Lovčici sa odohrával výborný zápas pre divákov, v ktorom domáci zaslúžene zvíťazili. Gólovo sa presadili po chybách v obrane Voznice. Hostia hrozili prevažne len zo štandardných situácii, no nedokázali ich premeniť. - M. Fabian

Lutila – H. Hámre 1:1 (0:1)

Góly: 61. Hric – 35. Listofer

Zápas v Lutile sa začal za hustého dažďa na mokrom teréne. V prvom polčase sa hral futbal prevažne medzi šestnástkami, no hostia sa v jeho závere ujali vedenia. V druhom polčase nastúpila Lutila s cieľom vyrovnať stav. To sa jej po hodine hry a centri Krnčoka zásluhou Hrica podarilo. V závere mali ešte obe mužstvá po jednej šanci, no zostali nepremenené a tak sa zápas skončil remízou. - J. Vittek

Bzenica – Trn. Hora 3:3 (3:1)

Góly: 15. Kochol, 28. R. Demko, 44. M. Demko – 29. Hanuška, 63. a 80. Beňo

V Bzenici sa hral zápas dvoch rozdielnych polčasov. V tom prvom sa lepšie darilo domácim, vstrelili tri góly a vypracovali si sľubný dvojgólový náskok. Naopak, v druhom sa lepšie darilo hosťom, dokázali vyrovnať na 3:3 a v závere zápasu boli ešte bližšie k víťazstvu. - V. Rybár

Tek. Breznica – Žarnovica B 1:4 (0:2)

Góly: 86. Říha – 13. a 27. Nitško, 62. Kotrla, 81. Baláž

Domáci v prvom polčase súperovu bránu príliš neohrozili a tak boli lepším mužstvom hostia. Rezerva Žarnovice sa ujala po priamom kope vedenia a do polčasu ho ešte opäť zásluhou Nitška navýšila. Po hodine hry hostia viedli už 0:3 a domáci navyše dohrávali zápas v oslabení. Po tomto okamihu paradoxne pridali na obrátkach, no podarilo sa im výsledok už len kozmeticky upraviť na konečných 1:4. - M. Homola

1. Horná Ves 1 1 0 0 9:1 3

2. Žarnovica B 1 1 0 0 4:1 3

3. Brehy 1 1 0 0 3:1 3

4. Lovčica 1 1 0 0 2:0 3

5. Bzenica 1 0 1 0 3:3 1

6. Trn. Hora 1 0 1 0 3:3 1

7. Lutila 1 0 1 0 1:1 1

8. H. Hámre 1 0 1 0 1:1 1

9. V. Lehota 1 0 1 0 0:0 1

10. B. Štiavnica B 1 0 1 0 0:0 1

11. Repište 0 0 0 0 0:0 0

12. B. Belá 0 0 0 0 0:0 0

13. Slaská 1 0 0 1 1:3 0

14. Voznica 1 0 0 1 0:2 0

15. T. Breznica 1 0 0 1 1:4 0

16. Hliník n/H 1 0 0 1 1:9 0

VII. liga – 1. kolo

H. Dúbrava – N. Baňa B 0:2 (0:2)

Góly: 17. Forgáč, 45. Golian

Nová Baňa B, nováčik súťaže, cestoval na pôdu Hronskej Dúbravy a svoje prvé vystúpenie zvládol. Už v 17. minúte sa hostia ujali vedenia zásluhou Forgáča, ktorého presným gólom do šatne napodobnil Miloš Golian. V druhom dejstve už domáci nedokázali na dvojgólové manko odpovedať. - J. Paraj

Rudno n/H – Vyhne (nedohrané)

Domáci vyhrávali 1:0, no v 75. minúte sa hosťom podarilo vsietiť gól. Avšak hlavný rozhodca z doposiaľ neznámych príčin ukončil stretnutie. - M. Dudek

Kremnica – Pohronie B 8:1 (5:1)

Góly: 2. Urgela, 9. a 40. Chladný, 24. a 25. Moravčík, 54. Kapšo, 62. a 69. Hrmo – 34. Pavlove

Zápas v Kremnici jednoznačne potvrdil fakt, že domáce mužstvo musí v priebehu tejto sezóny jednoznačne bojovať o postup. Z pohľadu domácich to bola jednoznačná záležitosť okorenená množstvom gólov. ⋌ D. Krajčík

M. Lehota – Lovča B/D. Trnávka B 1:4 (0:1)

Góly: 50. Tisovský – 41. a 51. Bien, 55. a 90. Neuschl

Domáci v prvom polčase dokázali so svojim súperom držať krok, no v druhom dejstve sa prejavila skúsenosť hostí, ktorí napokon zápas dotiahli zaslúžene do víťazného konca. - V. Debnár

Ihráč – Pitelová 0:0

V súboji Ihráča a Pitelovej diváci góly nevideli, o rozruch však mali postarané. A to najmä v závere zápasu, kedy bol vylúčený domáci brankár Kollár za podrazenie v čistej gólovej šanci Pitelovej a následne za kritiku Ján Kubiš.

Prochot – Ján. Lehota 1:6 (1:3)

Góly: 19. T. Rozenberg – 18. Karásek, 29. M. Rozenberg, 67. Žňava, 73. Bodor, 88. Kolaček, 49. Kmeť (vlastný)

Úvod zápasu bol v Prochoti vyrovnaný, hostia sa ujali vedenia, no domáci takmer okamžite dokázali odpovedať vyrovnávajúcim gólom. Po polhodine hry sa však opäť hostia ujali vedenia a do polčasu po nešťastnom vlastenci Kmeťa viedli už 3:1. Po zmene strán bola prevaha Janovej Lehoty ešte výraznejšia, jej hráči pridali ešte Ďalšie tri góly. - T. Rozenberg

St. Kremnička – Jastrabá 0:0

1. Kremnica 1 1 0 0 8:1 3

2. Jan. Lehota 1 1 0 0 6:1 3

3. Lovča B 1 1 0 0 4:1 3

4. N. Baňa B 1 1 0 0 2:0 3

5. Ihráč 1 0 1 0 0:0 1

6. S. Kremnička 1 0 1 0 0:0 1

7. Jastrabá 1 0 1 0 0:0 1

8. Pitelová 1 0 1 0 0:0 1

9. Rudno n/H 0 0 0 0 0:0 0

10. Vyhne 0 0 0 0 0:0 0

11. H. Dúbrava 1 0 0 1 0:2 0

12. M. Lehota 1 0 0 1 1:4 0

13. Prochot 1 0 0 1 1:6 0

14. Pohronie B 1 0 0 1 1:8 0