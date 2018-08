V Kremnici opravujú chodník pred poštou, sľubujú aj opravu cesty

Na Zechenterovej ulici v Kremnici sa pracuje.Čo všetko opravia?

8. aug 2018 o 9:48 TASR

KREMNICA. V Kremnici aktuálne prebiehajú práce na oprave cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici.

Dláždená cesta je podľa primátora Alexandra Ferenčíka v havarijnom stave a pre jej zvlnený povrch je ňou nutné prechádzať veľmi pomaly.

"Preto sme pristúpili k jej rekonštrukcii, bola to jedna z najhorších komunikácií v meste," podotkol primátor.

Hlavným cieľom rekonštrukcie je zvýšenie únosnosti podložia, teda spevnenie podkladu pod cestou. Keďže sa cesta nachádza v mestskej pamiatkovej zóne, budú na nej zachované na základe požiadavky pamiatkarov dlažobné kocky.

"V rámci stavby dochádza aj k výmene súvisiacich chodníkov vedľa komunikácie. Pri chodníkoch dochádza k zámene liateho asfaltu za dlažobné kocky," priblížil Ferenčík s tým, že v úseku sa buduje aj nové verejné osvetlenie.

Práce na oprave cesty sa začali koncom júla a potrvať by mali najneskôr do konca októbra. Pre rekonštrukciu zatiaľ nie je komunikácia uzavretá, k úplnej uzávere pristúpia až potom, čo to bude nevyhnutné. Prejazdná by mala ostať aj počas Kremnických gagov, keď sa v meste očakáva veľký nápor návštevníkov a zvýšená doprava.

Mesto zaplatí za opravu cesty približne 162 900 eur, rekonštrukciu hradí z vlastných zdrojov.

"Fakticky je táto cesta využívaná ako prieťah cesty tretej triedy mestom, ale, bohužiaľ, nie je zaradená v sieti ciest Banskobystrického samosprávneho kraja, preto financovanie tejto cesty ostáva na pleciach samosprávy," dodal primátor. Opravovaný úsek má dĺžku približne 250 metrov, čo je zhruba 1800 štvorcových metrov komunikácie a asi 500 štvorcových metrov chodníkov.