Plné koše priniesli hubárky z lesa aj v tých najväčších horúčavách

Pozrite si úlovok, ktorý v extrémnych horúčavách koncom týždňa prekvapil hubárky zo Žiaru.

12. aug 2018 o 9:58 Ivana Zigová

STARÁ KREMNIČKA. V horúčavách nad tridsať stupňov, ktoré zažíval ešte koncom týždňa aj žiarsky región, sa hubám veľmi nedarilo. Na portáli nahuby.sk sa správy o ich výskyte v okolí Žiaru neobjavili už dlhšie. Preto nás veľmi prekvapilo, keď sme vo štvrtok na autobusovej zastávke stretli dvojicu hubárok s plnými košmi a taškami hríbov. Vracali sa z lokality Potôčik neďaleko Starej Kremničky.

„Chodievame tam pravidelne, aj desaťkrát do roka, lebo moja kamarátka – hubárka, toto miesto veľmi dobre pozná. Tento rok trvá sezóna už od apríla, dobre popršalo, už odvtedy išli dubáky. Neskôr bola menšia pauza, bolo sucho a huby nerástli. A dnes? Aj nás veru prekvapilo, že pri takýchto horúčavách sa vraciame s poriadnym úlovkom,“ ochotne nám vo štvrtok priamo na autobusovej stanici ukazovala preplnené košíky Anna Urbaníková zo Žiaru nad Hronom. Našli sme v nich veľa dubákov a modrákov, ale aj hrabáky a kozáky.

„V takýchto teplotách sme to nečakali. Na niektorých miestach v hore je sucho, inde mokro, vlhko, ale už by to chcelo dažďa,“ tešila sa na víkend, pre ktorý meteorológovia predpovedali ochladenie aj búrky.

A aké plány majú Žiarčanky s nádhernými hríbmi? "Nasušíme ich a niektoré zamrazíme, čo ostane rozdáme známym,“ prezradila hubárka Blaženka.