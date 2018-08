Kremnica len v najnižšej oblastnej súťaži: Úlohu zohrali financie a ochota hrať futbal

Futbalový klub ŠKF Kremnica sa prihlásil len do VII. ligy ObFZ Žiar nad Hronom. Zisťovali sme dôvody.

17. aug 2018 o 16:59 Stanislav Černák

KREMNICA. Futbalový klub ŠKF Kremnica od aktuálnej sezóny 2018/2019 pôsobí v najnižšej súťaži v pôsobnosti ObfZ Žiar nad Hronom. Pritom ešte počas minulého ročníka hrala Kremnica VI. ligu.

Mnohí futbaloví fanúšikovia ostali šokovaní a pýtali sa, prečo vedenie klubu prihlásilo ich obľúbený tím až do VII. ligy.

„Ako všade inde na Slovensku, aj v Kremnici, zohrala úlohu finančná situácia a ochota hrať futbal. Situácia si vyžiadala takéto riešenie. Úroveň futbalu a hráčov, ktorí momentálne boli schopní a ochotní hrať za Kremnicu, bolo veľmi málo na to, aby sa hrala najvyššia oblastná súťaž,“ povedal Dušan Krajčík z klubu ŠKF Kremnica.

Kremnica je po úvodných dvoch kolách v strede tabuľky, keď vyhrala nad Pohroním B a nestačila na Vyhne. „Do mužstva sa zapracovávajú hráči, ktorí boli v okolitých dedinách a taktiež hráči z dorastu. Chceme, aby sa tu vytvorila partia, ktorá po dlhodobejšej spolupráci na ihrisku a na tréningoch dokázala Kremnicu znova dostať do vyššej súťaže,“ nechal sa počuť Krajčík. V akom časovom horizonte by to malo byť, nešpecifikoval.