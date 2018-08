Pohronie víťazne. Tesák: Vyhrali sme zaslúžene

Domáce Pohronie v druhom polčase prevalcovalo Bardejov a berie zo zápasu tri body.

18. aug 2018 o 15:15 Ján Ihracký

5. KOLO

FK Pohronie – Partizán Bardejov 4:1 (1:1)

GÓLY: 25. Tesák, 52. Pavúk, 63.,80. Ďungel – 28. Lipták

ROZHODOVAL: Ruc, 868 divákov, ŽK: 2 - 4

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jacko, Pelegríni, Ďungel, Hatok, Paraj, Sojka (46. Pavúk), Blahút (46. Pidruchnyi toho str. 87. Košuda), Špyrka

BARDEJOV: Čikoš-Pavličko – Šuľa, Rocheu (87. Siwahla), Lukáč, Santos, Staško, Lipták, Milunović (66. Sarki), Katona, Horodník (66. Dybala), Haladej

PRIEBEH ZÁPASU:

Prvú vážnejšiu šancu si vypracovalo Pohronie, na konci štvrtej minúty sa s loptou do šestnástky predral Ďungel a jeho strelu stečovali hostia tesne vedľa brány. Celkovo sa ale v úvode hral vyrovnaný futbal bez vážnejší šancí. V 18. minúte sa do dovtedy najväčšej šance zápasu dostal po chybe Tesáka jeden z hráčov Bardejova, jeho lob však mieril nad bránu. V 24. minúte domáci zahrávali priamy kop, po ňom nasledovali zmätky v šestnástke Bardejova a po faule hostí nariadil rozhodca pokutový kop, ktorý bezpečne premenil Tesák. Domáci sa však z vedenia dlho neradovali a po rohu vyrovnal Lipták. Od tejto chvíle bol o niečo lepší Bardejov, Pohronie doplácalo na nepresnosť v prihrávkach, ale ďalší gól do polčasu už diváci nevideli.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na začiatku druhého polčasu sme mohli sledovať akciu nových mužov na ihrisku, skvele centroval Pidruchnyi, hlavičkovať sa pokúsil Pavúk, ale loptu netrafil. O chvíľu mu to už vyšlo, keď sa jeden z Pohrončanov prebil do šestnástky a prihral ako na podnose práve Pavúkovi, ktorý zakončoval do prázdnej brány. O chvíľu na to mohol Bardejov opäť vyrovnať, no Milunovićova pekná strela mierila nad bránu. Pohronie v druhom polčase zlepšilo hru a Čikoš-Pavličko sa v bráne Bardejova na nedostatok práce sťažovať nemohol. V 61. minúte sa do šestnástky prebil obranca Hatok, hosťujúci brankár bol opäť v permanencii. Čo nevyšlo Hatokovi vyšlo Ďungelovi, ktorý svoj nájazd suverénne premenil – 3:1. V 75. minúte mohol pridať štvrtý gól z priameho kopu Pelegríni, brankár si však s jeho strelou poradil. Hostia sa do častých šancí nedostávali, zo sporadickej šance sa Haladej nepresadil. V 80. minúte to už bolo 4:1, keď dobre hrajúci Pidruchnyi nacentroval na hlavu Ďungela a ten mal ľahkú úlohu. V 90. minúte ešte chcel svoj hetrik zavŕšiť Ďungel, ale neuspel. Pohronie v druhom polčase zvalcovalo súpera a zo zápasu berie tri body.

OKAMIH ZÁPASU: Dalo by sa povedať, že kľúčovým okamihom zápasu bolo polčasové dvojité striedanie v domácom tíme. Pavúk spolu s Pidruchnyim priniesli nový vietor a súperovej obrane narobili nemalé problémy.

HRÁČ ZÁPASU: Peter Ďungel strelil ďalšie dva góly a zaradil sa medzi najlepších strelcov ligy. Lepší od neho je len päťgólový Haša zo Skalice.

SLOVÁ AKTÉROV:

Prvý gól Pohronia strelil z pokutového kopu Lukáš Tesák, ten videl zápas nasledovne: „Bolo to dnes o nás. Dali sme gól, ale následne sme si strelili vlastný, neviem z čoho, opäť nám tam prepadla štandartka, musíme to nejako zlepšiť. Myslím si, že druhý polčas bol jasne v našej réžii, hlavne počas neho to bol zápas na jednu bránu a víťazstvo je pre nás úplne zaslúžené. Bardejov bol za stavu 1:1, alebo 2:1 nebezpečný, ale postrážili sme si to a doviedli do víťazného konca, dali sme pekné góly.“ Zápas by sa z pohľadu Pohronia dal rozdeliť na dva rozdielne polčasy, kým v tom prvom sa hra domácim nedarila, v druhom to na súpera vybalili naplno, čo zaznelo počas polčasovej prestávky? „Viac–menej to bolo o našich hlavách, potrebovali sme dostať zviazanosť a nervozitu zo seba, myslím, že sa nám to podarilo. Počas prestávky každý porozmýšľal ako má pristúpiť k zápasu, naše víťazstvo je zaslúžené.“ zakončil Lukáš Tesák.

Jozef Daňko (tréner Bardejova): Vedeli sme, že domáci sú kombinačné mužstvo, pripravovali sme sa na to. S prvým polčasom som spokojný, keby sme pridali druhý gól, bolo by to lepšie. V druhom polčase sme kopili chyby, domáci to využili a pustili sme ich na koňa. Za stavu 3:1 sme mali šancu, ale následne sme dostali gól na 4:1 a domáci to už dohrali v pohode. Štyri góly sú trošku veľa. K jedenástke sa nebudem vyjadrovať, veľmi prísna. Štvrtý gól padol možno z ofsajdu, pozrieme si to. Ale domáci vyhrali zaslúžene.

Milan Nemec (tréner Pohronia): Prvý polčas stabilne nehráme dobre. Neotvorili sme zápas tak, ako by chceli. Dali sme gól z penalty a vzápätí inkasovali, na tím padla deka. Ako hovoril kolega, mohli sme aj inkasovať. Nebolo tam človeka, ktorý by to zmenil, tak sme sa pokúsili urobiť cez polčas zmeny, ktoré nám vyšli a to dokazuje šírku kádra, nastúpili hráči, ktorí zvrtli zápas. Dostali sme sa na koňa a hrali svoju kombinačnú hru.